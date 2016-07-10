بعد الأثرياء.. دبي تتجه لاستقطاب سياح الطبقة المتوسطة

تتجه إمارة دبي، التي تعتبر واحدة من أنشط الوجهات السياحية في العالم، إلى استقطاب شريحة جديدة من السياح، وهم أبناء الطبقة المتوسطة والباحثون عن الرحلات منخفضة التكلفة، وهي طبقة متنامية في الصين وإفريقيا والعديد من المناطق في العالم، وذلك بعد أن ظلت دبي طوال السنوات الماضية مهوى أفئدة الأثرياء والمشاهير والمليارديرات من مختلف أنحاء العالم.

وتوقع تقرير لجريدة "فايننشال تايمز" البريطانية أن يشهد القطاع السياحي في دبي موجة انتعاش جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بارتفاع كبير في أعداد السياح من أبناء الطبقات المتوسطة في الصين وإفريقيا الراغبين بزيارة الامارة للتسوق والتجارة وقضاء العطلات.

وتشير الصحيفة الى أن شركة "نخيل" العقارية المعروفة افتتحت في شهر فبراير الماضي فنادقاً جديداً من فئة 3 نجوم يرتبط بمركز التسوق الضخم الذي يحمل اسم "Dragon Mart"، والذي يستقطب أعداداً كبيرة من التجار سنوياً الراغبين باستيراد البضائع الصينية، ولقاء مصانع وشركات ومستثمرين وتجار قادمين من الصين.

وبحسب الصحيفة فإن الفندق الجديد الذي تم افتتاحه ليس سوى واحد فقط من أصل 10 فنادق تعتزم الشركة تشييدها في دبي، وجميعها من فنادق 4 نجوم 3 نجوم منخفضة التكلفة.

وخلال العام الماضي 2015، زار دبي أكثر من 450 ألف صيني، بارتفاع قدره 29% عما كان عليه الحال في العام السابق 2014، لكن أعداد الصينيين التي تزور الامارة لا تزال متواضعة إذا ما قورنت بكل من السعودية والهند وبريطانيا، حيث يتدفق أكثر من مليون زائر على دبي سنوياً من كل واحدة من هذه الدول الثلاث.