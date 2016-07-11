"العثيم" تطلق أول مدينة ثلجية بالسعودية

أعلنت شركة العثيم للسياحة والترفيه اكتمال كافة الاستعدادات لإطلاق أول وأكبر مدينة ثلجية (Snow City) في المملكة العربية السعودية بالعثيم مول الربوة بالرياض، وذلك يوم الأربعاء 13 يوليو الجاري.

وستتضمن المدينة الثلجية أحدث المواصفات العالمية، وأفضل معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة ثلجية واقعية وآمنة تجعل الزوار يعيشون تجربة الثلج لأول مرة في المملكة، وقضاء أجمل الأوقات بأجواء أوروبية ممتعة وباردة طوال العام بأقل من 3 درجات مئوية تحت الصفر، وفقاً لما نقلته "الرياض".

وقال فهد بن عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي للشركة إن "إطلاق هذا المشروع السياحي الكبير يأتي مواكباً لرؤية المملكة 2030، وتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الهادفة إلى تعزيز السياحة الداخلية وتطويرها وتحويلها إلى صناعة ذات جذب ومنافع اقتصادية واجتماعية هامة تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وتوظيف المزيد من أبناء وبنات الوطن"، مؤكداً أهمية هذا المشروع الحديث والمبتكر لتنويع الخدمات والأنشطة الترفيهية الجاذبة في العاصمة الرياض.

وأوضح العثيم أن "مدينة الثلج" تٌعد أول وأكبر مدينة ثلجية متكاملة في المملكة، وتقام على مساحة 5000 متر مربع بتكلفة إجمالية تقدر بـ100 مليون ريـال، وبطاقة استيعابية كبرى تصل إلى 350 شخصا في الساعة.

وتمتاز المدينة الثلجية بتعدد الأنشطة الترفيهية والمتنوعة التي تصل إلى 12 نشاطاً مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات الجليد، والمنحدرات بأطوال مختلفة تتيح للمتزلجين الاختيار وفقاً لرغباتهم وقدراتهم، فضلاً عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة.

وأكد العثيم، أن مدينة الثلج (Snow City) بالعثيم مول الربوة بالرياض تٌعتبر نقلة نوعية وقفزة كبرى في عالم الترفيه والسياحية في المملكة، بابتكارات رائعة وتصاميم أنيقة لأكواخ الثلج التي تمتاز بإطلالة ساحرة وألوان زاهية تشكل لوحة فنية تضفي المزيد من الراحة والمتعة للزوار، بالإضافة إلى تخصيص أماكن للمناسبات والحفلات، وساحة تضم سلسلة من أفخم المطاعم الشهيرة لتلبية كافة الأذواق؛ مما يسهم في تحقيق الجذب السياحي المطلوب في المجمعات التجارية التي تٌعد من أهم الواجهات السياحية والترفيهية بالمملكة لدى السائح السعودي والخليجي.