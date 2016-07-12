مصر تفقد 52% من السياحة الأجنبية الوافدة في مايو

تراجعت أعداد السائحين الأجانب الوافدين لمصر بنسب قياسية، حيث انخفض إجمالي الأعداد الوافدة لمصر بنسبة تتجاوز 52%، وذلك وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح بيان أصدره الجهاز أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بلغ 431.8 ألف سائح خلال شهر مايو 2016، بانخفاض 51.7%، مقابل 894.6 ألف سائح خلال مايو 2015.

وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى الانخفاض في أعداد السائحين الوافدين من روسيا الاتحادية بنسبة 61.3%، تليها المملكة المتحدة بنسبة 12.9%، ثم ألمانيا بنسبة 10%، وإيطاليا بنسبة 4.2%.

وكانت طائرة روسية قد سقطت في شبه جزيرة سيناء، في نوفمبر من العام الماضي، ولقي جميع من كانوا فيها حتفهم وعددهم 224 شخصاً معظمهم روس، وعلقت بعض الدول ومنها روسيا وبريطانيا رحلاتها لمصر.

وخلال الشهر الماضي، سقطت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من باريس إلى القاهرة وعلى متنها 66 شخصاً، بينهم طاقم من عشرة أفراد، سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو 2016.

وأوضح الجهاز في بيانه أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أكثر المناطق إيفاداً للسائحين خلال شهر مايو 2016 بنسبة 32.4%، وكانت السعودية أكثر الدول إيفاداً بنسبة 31.2% من إجمالي السائحين الوافدين من الشرق الأوسط، تليها أوروبا الغربية بنسبة 28% بصدارة ألمانيا بنسبة 37.6%.

وقال وزير السياحة يحيى راشد في يونيو الماضي، إن مصر تستهدف جذب مليوني سائح من ألمانيا خلال 2017.

وأضاف البيان أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية بلغ 183.8 ألف سائح خلال شهر مايو 2016 بزيادة 19.6%، مقابل 153.7 ألف سائح خلال نفس الشهر لعام 2015 تُمثل نسبة 42.6% من إجمالي اعداد السائحين.

وأوضح أن عدد السائحين المغادرين 413 خلال مايو الماضي بلغ 413 ألف سائح، مقابل 888.1 ألف سائح خلال شهر مايو 2015 بانخفاض 53.5%، نتيجة انخفاض أعداد السائحين الوافدين.

وكان جهاز الإحصاء قد ذكر في يونيو الماضي أن عدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بلغ 425 ألف سائح خلال شهر أبريل 2016، مقابل 923.9 ألف سائح خلال أبريل 2015، بنسبة انخفاض قدرها 54%.