طيران الإمارات تفوز بجائزة أفضل ناقلة جوية بالعالم

نالت طيران الإمارات جائزة "أفضل ناقلة جوية في العالم 2016" ضمن جوائز سكاي تراكس للناقلات الجوية العالمية 2016. كما حصلت على جائزة "أفضل نظام ترفيه جوي في العالم" للسنة الثانية عشرة على التوالي، وجائزة "أفضل ناقلة جوية في الشرق الأوسط".

ويجري منح جائزة أفضل ناقلة جوية في العالم اعتماداً على نتائج أوسع مسح وتصويت للمسافرين على مستوى الصناعة. ومنحت جوائز سكاي تراكس لهذا العام استناداً إلى آراء 19.2 مليون شخص من 104 دول، وشمل 280 شركة خطوط جوية. ويقيس مسح سكاي تراكس معايير الجودة عبر 41 مؤشراً للأداء في المنتجات والخدمات المقدمة، بحسب صحيفة البيان.

وهذه هي المرة الرابعة التي تقطف فيها طيران الإمارات هذه المرتبة المتميزة منذ إطلاق هذه الجوائز قبل 15 عاماً، حيث كانت قد فازت بأول جائزة سكاي تراكس كأفضل ناقلة جوية في العالم عام 2001، وتكرر الإنجاز في السنة التالية 2002، ثم في عام 2013. وبذلك تكون طيران الإمارات قد حصلت على ما مجموعه 20 جائزة سكاي تراكس في مختلف الفئات منذ عام 2001.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: يشرفنا هذا التكريم من جوائز سكاي تراكس المرموقة. ونحن في طيران الإمارات نضع العملاء دائماً في مركز كل ما نفكر فيه أو نعمله، ونبذل أقصى ما في وسعنا لتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائنا حول العالم في مختلف المجالات وفي كل يوم.

وأضاف أننا نواصل الاستثمار في منتجاتنا وخدماتنا على الأرض وفي الأجواء، ونستمع لعملائنا بعناية، ثم نتحدى أنفسنا لتجاوز توقعاتهم وليس لتلبيتها فقط.