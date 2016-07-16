ارتباك حركة الطيران إلى تركيا وشركات تعلق رحلاتها

ارتفع عدد الدول التي علقت رحلاتها مع تركيا، على خلفية محاولة الانقلاب العسكري التي بدأت مساء أمس الجمعة، وتم إلغاء جميع الرحلات في مطار أتاتورك الدولي باسطنبول، فيما سادت حالة من الارتباك على جميع مطارات تركيا تخوفاً من توسع الأحداث التي بدأت أمس.

وكانت البداية من إيران التي سارعت بمجرد إعلان الانقلاب عن تعليق كل الرحلات الجوية إلى تركيا.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن نائب مدير مطار الإمام الخميني الدولي، كوروش فتاحي، قوله إن سبع رحلات جوية إلى تركيا ألغيت صباح اليوم السبت. وأضاف: "سنراجع الموقف لاستئناف الرحلات الجوية عندما تكون لدينا آخر المعلومات".

وأعلنت شركة "طيران الإمارات" إلغاء رحلتيها إلى تركيا، وقالت إنها ستواصل مراقبة ومتابعة الأوضاع عن كثب قبل اتخاذ أي قرار بشأن رحلاتها التالية إلى مطار أتاتورك الدولي ومطار صبيحة جيكتشن اسطنبول.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان صادر عن الشركة إنه "نظرا للأوضاع الراهنة في تركيا فقد تم إلغاء الرحلتين "إي كيه 123" و"إي كيه 124" اليوم.

وأكدت الشركة أنها تضع في هذه الظروف سلامة وأمن ركابها وموظفيها على رأس قائمة أولوياتها.

فيما أعلنت شركة الطيران اليونانية "إيجيان" إلغاء رحلاتها المقررة السبت إلى إسطنبول "نظرا للأنباء بشأن إغلاق المطار"، وكذلك أيضا إلى مطار مدينة أزمير المطلة على بحر إيجه.

ونصحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية رعاياها اليوم السبت، بإلغاء أي رحلات مقررة إلى تركيا بعد محاولة انقلاب عسكري هناك وأوصت مواطنيها هناك بالمغادرة.

وفي تحذير خاص من السفر قالت الوزارة إنها تدرس إرسال فريق من المسؤولين لمساعدة الكوريين الجنوبيين في تركيا، والعمل على تأمين سلامة السياح الذين تقطعت بهم السبل في مطار اسطنبول.

وأعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يوروكونترول" في وقت مبكر من اليوم السبت، أن العاملين في مطار أتاتورك باسطنبول يتطلعون إلى استئناف رحلات المغادرة الدولية قريبا.

وأضافت المنظمة في نشرة لشركات الطيران أنه يجري تحويل جميع الرحلات القادمة حتى ذلك الحين، لأنه لا يوجد مجال لأي طائرات أخرى في المطار المزدحم بعد تعليق رحلات المغادرة منذ الساعة 2031 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.

وقالت المنظمة "يتطلع مطار أتاتورك إلى استئناف رحلات المغادرة الدولية لكن إلى حين القيام بذلك يجري تحويل جميع الرحلات القادمة إلى مطار أتاتورك" على الرغم من أن "الوضع غير واضح".

وأضافت أن مركز مراقبة الحركة الجوية في أنقرة يعمل بشكل طبيعي.

عربياً، حذرت معظم الدول العربية جالياتها في تركيا، من الوجود في الأماكن العامة والتجمعات، تزامنا مع محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا أمس الجمعة.

وناشدت سفارة الإمارات في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول، جميع الإماراتيين في تركيا، بالبقاء في أماكن سكنهم وعدم الوجود في المناطق العامة، والتواصل مع السفارة.

وطالبت السفارة الإماراتيين الراغبين في السفر إلى تركيا خلال الأيام المقبلة، بإلغاء خططهم "إلى أن تتضح الصورة".

كما نصحت السفارة السعودية في أنقرة رعاياها بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنها كلفت السفارة المصرية في أنقرة والقنصلية المصرية في إسطنبول بالاطمئنان على وضع الجالية المصرية، والتنبيه بأهمية التزام المصريين سكنهم والبعد عن أماكن التوتر.

كما دعت الخارجية البحرينية مواطنيها في تركيا إلى توخي أقصى درجات الحذر، وطالبتهم بالبقاء في أماكن إقامتهم وعدم الخروج منها.

وفي الأردن ناشدت وزارة الخارجية الأردنيين في تركيا توخي الحيطة والحذر.

في سوق العملات، هوت الليرة التركية بأكثر من 5% أمام الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الامريكي في آواخر التعاملات في سوق نيويورك أمس الجمعة، بعد أن قال رئيس الوزراء التركي إن مجموعة من داخل الجيش حاولت الإطاحة بالحكومة وتم إستدعاء قوات الأمن "للقيام بما يلزم".

وجرى تداول الدولار في أحدث معاملة عند 3.0415 ليرة مرتفعا 5.63 بالمئة.