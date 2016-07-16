خروج بريطانيا سيكبد السياحة 6 مليارات دولار سنويا

توقع تقرير لشركة "سي إن ترافيلر" أن تخسر صناعة السياحة في المملكة المتحدة 5.9 مليار دولار سنويا من إنفاق السياح الدوليين نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن لندن تعد واحدة من أكثر مدن العالم شعبية، من مدن ريفية صغيرة جذابة، إلى المرتفعات الاسكتلندية الرائعة، بحسب صحيفة البيان.

ولكن وفقا لشركة الصفقات السياحية ترافيل زو، فإن حماس السفر إلى المملكة المتحدة بدأ يخبو في ضوء قرار الانسحاب، وذلك بمعدل الثلث من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، والربع من فرنسا، حيث قال هؤلاء إنهم أقل رغبة في السفر إلى المملكة المتحدة في حال الخروج.

وكررت نسبة 10% من المسافرين من كندا، و12% من الولايات المتحدة الأمر نفسه.

ووفقا لتقرير اتحاد وكلاء السفر البريطاني، فإن 70% من وظائف قطاع السياحة والسفر تعتمد على المهاجرين. وفي ضوء الاتجاه الى دعم مؤيدي الخروج لعملية إصلاح سياسات الهجرة، وكبح جماح الوافدين الى المملكة المتحدة فمن الممكن ان يؤدي التراجع الحتمي السنوي في معدل الهجرة الى تقليص عدد الوظائف في صناعة السفر والسياحة، التي قد تخسر 63 ألف وظيفة.

وأشار إلى أن انخفاض سعر الجنيه يعني زيادة كلفة السفر بالنسبة للمقيمين في المملكة المتحدة، لكنه سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أرخص بالنسبة للزوار الأميركيين.

وأكد التقرير أن شركات طيران اقتصادية مثل إيزي جيت ساهمت في جعل السفر إلى المملكة المتحدة من مناطق أخرى من أوروبا أكثر سهولة ورخصا من أي وقت مضى.