125 مليار دولار حجم صفقات معرض "فارنبره" للطيران

أثمرت دورة 2016 لمعرض فارنبره الجوي 123,9 مليار دولار، ما يعادل 112,3 مليار يورو من الطلبيات وصفقات البيع، لدى اختتام الأيام المهنية أول أمس الجمعة، حسب ما أعلن المنظمون، مؤكدين أن هذا المبلغ "يتجاوز التوقعات" حتى لو أنه لم يحقق الرقم القياسي البالغ 204 مليارات في الدورة السابقة قبل سنتين.

ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، تشمل الطلبيات والبروتوكولات شراء 856 طائرة بقيمة 93,98 مليار دولار، و1407 محركات بـ 22,7 مليار دولار، واتفاقات أخرى تبلغ 7,2 مليار دولار.

وأعلن جون ليهي المدير التجاري لـ "إيرباص" الخميس لدى تقديم حصيلة هذه الشركة الأوروبية، أن المبيعات بلغت 35 مليار دولار، منها 25,3 مليار من الطلبيات الأكيدة لـ279 طائرة. وكانت شركة "بوينغ" العملاقة الأخرى أعلنت من جهتها 182 صفقة بقيمة 26,8 مليار دولار، منها 19 ملياراً من الطلبيات الجديدة.