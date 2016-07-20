"الخطوط التركية" تستأنف رحلاتها إلى أميركا بشكل طبيعي

أعلن مكتب العلاقات الإعلامية للخطوط الجوية التركية استئناف جميع رحلات الخطوط الجوية التركية المنتظمة إلى الولايات المتحدة بدءاً من 19 يوليو 2016 برحلة الخطوط الجوية التركية اسطنبول-نيويورك سيتي في تمام الساعة 6:45 صباحاً، وذلك عقب إلغاء إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) القرار الصادر مؤخراً والذي يقضي بمنع جميع الناقلات بغض النظر عن بلد التسجيل من السفر من تركيا إلى الولايات المتحدة الأميركية سواء مباشرة أو عن طريق بلد ثالث.

وقال إلكر أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "صرحت في وقت سابق اليوم أننا لا نرى أي مبرر لحظر الرحلات، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وفقاً للقواعد والمعايير المتبعة. وعقب تقريرنا الأخير وعقد اجتماعات مكثفة، رفعت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية الحظر كما هو متوقع".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد أصدرت حظراً عقب محاولة الانقلاب غير الشرعية الفاشلة في تركيا في 16 يوليو 2016 في ساعات الظهيرة تقول فيه "يُمنع على جميع الناقلات بغض النظر عن بلد التسجيل، من السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية من تركيا سواء مباشرة أو عن طريق بلد ثالث".