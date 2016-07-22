"أكوافنتشر" في دبي ثالث أفضل الحدائق المائية عالمياً

حلّت مدينة "أكوافنتشر" المائية بمنتجع أتلانتس النخلة في دبي في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى في الشرق الأوسط للعام 2016، ضمن التصويت العالمي الذي نظمه موقع "تريب ادفايزر".

ويعتبر ذلك إنجازاً كبيراً لقطاع السياحة المائية في دولة الإمارات والشرق الأوسط على حد سواء، وهو يكلل الجهود التي يقوم بها منتجع أتلانتس النخلة في دبي الذي يتيح الفرصة ليس فقط للمقيمين فيه بل أيضاً لكل زوار دبي ودولة الإمارات لقضاء تجربة رائعة في مدينة "أكوافنتشر" المائية، وفقاً لصحيفة "الرياض".

ومقارنة بالعام 2015، صعدت "أكوافنتشر" مركزين لتتجاوز حديقة "ديزني تايفون لاغون" المائية في فلوريدا التي حلت رابعة، وحديقة "بيتش بارك" في "اكويراز" في البرازيل، لتتصدر المركز الثالث عالمياً خلف "سيام بارك" في "أديجي" و"ووتربوم" في بالي.

وبهذا الإنجاز، تكون "أكوافنتشر" المائية التي تغطي مساحة تصل إلى 17 هكتارا وتتمتع بإطلالة شاطئية خلاّبة قد تفوقت على أفضل منافسيها في المنطقة والعالم.

وتقع هذه المدينة المائية على هلال جزيرة النخلة ويفضلها الكثير من المشاهير والرياضيين والسياح من جميع أنحاء العالم. وحصدت "أكوفنتشر" تصويت الآلاف على موقع "تريب ادفايزر"، حيث اعتبرها السيّاح مناسبة للضيوف والعائلات من جميع الفئات العمرية بسبب تنوع منحدراتها المائية وتجاربها الترفيهية الاستثنائية مثل الغوص مع أسماك القرش.

وحققت مدينة "أكوافنتشر" المائية إنجازات مميزة هذا العام خاصة بعد النشاط الرياضي المميز الذي نظمته بالتعاون مع "رد بول"، والذي شهد تزلج ثلاثة من أفضل الرياضيين في العالم على منحدرات برج بوسايدون " زوميرينجو" و"أكواكوندا"، ليستحوذ هذا الحدث على اهتمام أكثر من 400 قناة تلفزيونية وشاهده أكثر من 6 ملايين شخص في العالم.