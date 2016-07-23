كيفية تتبع الرحلات الجوية عبر فيسبوك مسنجر؟

بات بإمكان مستخدمي تطبيق فيسبوك مسنجر، الذي تجاوز منذ أيام حاجز المليار مستخدم نشط شهرياً، الحصول على معلومات مفيدة ومنوعة من خلال ميزة البوتات "الدردشة الآلية".

وكنا قد استعرضنا في موضوعات سابقة عدة بوتات مميزة لتطبيق مسنجر من بينها بوت And Chill الذي يقترح على المستخدمين أفلاما مميزة لمشاهدتها بحسب رغبة المستخدم، بالإضافة إلى بوت Hello Jarvis الذي ينبه المستخدم بموعد معين دون استخدام أي تطبيق آخر.

اليوم لدينا بوت Instalocate والذي يتيح للمستخدمين تتبع الرحلات الجوية بسرعة وسهولة ودون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات أو التطبيقات المتخصصة في هذا المجال.

كل ما عليك فعله هو بدء الدردشة مع البوت وإرسال رقم الرحلة الجوية التي ترغب بتتبعها عبر الدردشة، وعلى الفور سيقوم البوت بإرسال تفاصيل الرحلة والوقت المقدر لوصولها وموقعها الجغرافي الحالي.

كما يُمكن من خلال البوت الحصول على رسالة تنبيه فور وصول الرحلة إلى وجهتها مع إمكانية تتبع مسارها أولاً بأول.