طيران الإمارات تساند الخطوط الأوغندية بتوسعاتها عالمياً

تسعى الخطوط الجوية الأوغندية إلى توسيع عملياتها إفريقياً ودولياً من خلال شراكتها مع طيران "الإمارات" تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما عام 2014 لتعزيز كفاءتها وتوسيع عملياتها والتحول إلى الربحية بعد سنوات من الخسائر.

ويشير تقرير "مركز الطيران" إلى أن الناقلة الإفريقية تسلمت مؤخراً طائرتين جديدتين من طراز بوينغ 777 وعززت عملياتها إلى العاصمة البرتغالية التي تعد المدينة الأوروبية الوحيدة التي تخدمها الشركة في أوروبا، وفقاً لما ورد في صحيفة "البيان".

وتعمل طيران الإمارات من خلال الشراكة على مساعدة الناقلة الإفريقية لبناء شبكتها الإقليمية وفق استراتيجية ترتكز على تطوير مركزها التشغيلي في العاصمة لواندا وتوسيع خيارات الحرية الخامسة وخاصة بعد أن نجحت في ازالة اسمها من القائمة السوداء لدول الاتحاد الأوروبي.

ويضيف التقرير ان الشركة الإفريقية التي عانت خلال السنوات الماضي من خسائر تعززت مع تراجع أسعار النفط عالمياً، تستهدف التحول إلى الربحية بحلول عام 2019 بمساعدة من طيران الإمارات وتعد أنغولا واحدة من الدول التي تعتمد كثيراً في اقتصادها على النفط وحققت نمواً في ناتجها الإجمالي بنسبة تبلغ 4 % خلال العام الماضي.

وتمثل الطائرتان الجديدتان نمواً في سعة أسطولها بنحو 15 % وهي تشغل أسطولا يتألف من 13 طائرة طراز بوينغ 300- 777 اضافة إلى طائرات من طراز بوينغ 737 .

وتبلغ مدة الاتفاقية بين طيران الإمارات والخطوط الأوغندية 10 سنوات ستعمل طيران الإمارات خلالها على اعادة هيكلة عمليات الشركة وتطوير خدماتها بحيث تتحول إلى الربحية بحلول 2019.

وتشمل خطة الهيكلة التي اعدتها طيران الإمارات خفض التكلفة من خلال سلسلة من الإجراءات تتضمن وفق التعيينات لفترة من الوقت والاستفادة من خيار التقاعد لعدد من الموظفين.

تجدر الإشارة إلى طيران الإمارات كانت أطلقت عملياتها في أنغولا في العام 2009 وخلال العام الحالي، حيث رفعت رحلاتها لتصبح خدمة يومية إلى العاصمة لواندا.

كما ستعمل طيران الإمارات خلال الفترة المقبلة بربط ومتابعة الرحلات وتوقيتاتها حيث تعتبر القارة الإفريقية بمثابة العمق الرئيس للناقلة الأوغندية، كما هي الحال بالنسبة للخطوط الإثيوبية التي تتركز سعتها المقعدية في إفريقيا بنسبة 54 % ولخطوط جنوب إفريقيا التي تصل فيها النسبة إلى 70 %.