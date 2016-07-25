السعودية تطلق مبادرات إقليمية لأمن وسلامة الطيران

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، مؤتمراً صحافياً أعلنت فيه تفاصيل وأهداف استضافة المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني، والذي يعقد خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس بالرياض.

وكشف مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي عبدالحكيم البدر، أن المملكة ستعلن خلال المؤتمر عن مبادرات إقليمية تخص سلامة وأمن الطيران، إضافة إلى دعم مادي وافق عليه المقام السامي لدعم برنامج المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، حيث يسعى البرنامج إلى مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران، بحسب ما نقلته صحيفة "الجزيرة".

وأوضح أن المؤتمر سيضم عدداً كبيراً من وزراء النقل من مختلف دول العالم في الرياض، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الهيئات العامة للطيران المدني، لتحديد ورسم مستقبل الطيران المدني في العالم خلال أعمال المؤتمر والذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والهيئة العربية للطيران المدني (ACAC)، وبمشاركة عدد من الخبراء والشركات والجهات ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني.

وقال البدر إن أمن المسافرين وسلامتهم يأتي في أولوية اهتمامات المنظمات والهيئات العالمية والإقليمية، والتي تسهم في الارتقاء بصناعة الطيران وتطوره خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من أحداث سياسية وأمنية مؤثرة في صناعة

الطيران وسلامة المسافرين، تستدعي معها توحيد الجهود وتبادل الخبرات العالمية بين الدول.

وذكر أن الدراسات العالمية تشير إلى أن الإقبال على السفر جواً ومساهمة قطاع الطيران المدني في اقتصاديات الدول سيزداد بشكل كبير، موضحا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA "يتوقع في أحدث دراساته أن يتضاعف عدد المسافرين جواً في العالم من 3,3 مليار مسافر في العام 2014 ليصل في العام 2034 إلى 7 مليارات مسافر، أما مساهمته في الناتج القومي على المستوى العالمي فمن المتوقع أن ترتفع من 2,4 ترليون دولار، ليصل لنحو 6 تريليونات دولار، فيما سيرتفع عدد الوظائف التي يوفرها القطاع من 58 مليون وظيفة إلى 105 ملايين وظيفة".

وأضاف أن "من الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة استضافة المملكة لهذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، وهذا يأتي امتداداً لجهود المملكة في دعم أمن الطيران وسلامته ومحاربة التهديدات الأمنية والإرهابية بكافة أشكالها".

من جانبه ذكر الرئيس التنفيذي لشركة سكاي برايم سالم المزيني، أن المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني يعد فرصة مهمة واستراتيجية لنهضة قطاع الطيران والخدمات المتعلقة به على مستوى المنطقة، من خلال تبادل أفضل الخبرات في هذا المجال بين قيادات منطقتنا والعالم، وأيضاً تفعيل التعاون العالمي والتأكيد على أهمية معايير السلامة والأمان.