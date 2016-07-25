"هب زيرو".. أول مجمع ترفيهي لأحدث ألعاب الفيديو بدبي

افتتحت مِراس، الشركة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، "هب زيرو،" المجمع الترفيهي الأول من نوعه في المنطقة. وتتضمّن هذه الوجهة الترفيهية مجموعة ألعاب ومراكز جذب وترفيه تروق لمحبّي مختلف أنواع الألعاب ومنها ألعاب التصويب، وألعاب الخيال، والحركة، والألعاب الرياضية التي تمّ تحويلها إلى تجارب حماسية ومبتكرة.

ويستخدم "هب زيرو" أحدث الابتكارات التكنولوجية الافتراضية ويمتد على مساحة 15000 متر مربع. كذلك، يضفي "هب زيرو" حيوية إلى ألعاب الفيديو ضمن بيئة تفاعلية مشوّقة، إذ يمكن للضيوف أن يخوضوا ألعاباً شهيرة عالمياً في جوّ حماسيّ وحافل بالتحدي وبطريقة لم يعهدوها من قبل.

وتضمّ الوجهة الترفيهية المغلقة مناطق تسلية وترفيه صممت خصيصاً لـ"هب زيرو" مثل محاكي القيادة Hyper Drive ، ودهليز الليزر المزدوج Double Agent ، ومنطقة كبيرة مخصصة للرياضات الإلكترونية عبر الشبكة المحلية LAN، إضافة إلى لعبة الكارتنغ للصغارTiny Track Racers ، وسينما رباعية الأبعاد، ومنطقة تسلّق كبيرة مغلقة تشمل ثمانية أنشطة، وطاولات بلياردو، وغرف كاريوكي خاصة، وألعاب الفيديو الكلاسيكية مثل Pac Man و Space Invaders التي تعود بذاكرتنا إلى الوراء.

كما يقدم "هب زيرو" أيضاً لعبة Time Zombies في الميدان الافتراضي Virtual Arena، وهي لعبة تصويب لاسلكية والوحيدة في المنطقة التي ترتكز على الواقع الافتراضيّ، والتي طُرحت للمرة الأولى في معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصوّرة هذه السنة. ويضمّ المجمع الترفيهي مجموعة محطات مسلية ترتكز على بعض من أهم ألعاب الفيديو في العالم.

ويقدم "هب زيرو" تجارب اللعب الحديثة والتفاعلية بفضل التعاون الوثيق مع شركات تطوير الألعاب العالمية منذ انطلاق مفهوم المشروع. فقد تم إشراك جميع الشركات التي تحمل الملكية الفكرية، وهي "إلكترونيك آرتس"، و"مايكروسوفت"، و"كابكوم"، و"كونامي"، و"سكوير إنيكس"، و"بوب كاب"، منذ البداية في مجال تصميم المفاهيم ودمج أفضل عروض الألعاب المتوفرة التي سيقدمها "هب زيرو".

وقال جان مارك بليد، مدير عام قسم التسلية والترفيه في مِراس: "يجمع "هب زيرو" بين التكنولوجيا المتطورة وألعاب الفيديو المبتكرة ما يساهم في جذب عدد كبير من هواة هذه الألعاب وغيرهم. كونه الوجهة الأولى من نوعها في المنطقة، يُتوقّع أن يصبح المجمّع الترفيهيّ الشامل نقطة لقاء مفضلة لمحبي ألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، ووجهة تسلية لا بدّ من زيارتها بالنسبة إلى المقيمين في الإمارات وسائر الزوّار بهدف اختبار تجارب حماسية استثنائية."

وأضاف بليد قائلاً: "سيفاجئ المجمّع الترفيهيّ الزوّار من خلال محطاته اللافتة وفعاليات وبطولات مشوّقة، وسيّغير نظرتهم إلى ألعاب الفيديو وتجربتهم. فهذه الرحلة المحفّزة والتفاعلية ستحمل الضيوف على العودة مرة بعد أخرى."

ويقع "هب زيرو" في سيتي ووك، الوجهة العصرية المتكاملة للسكن والتسوق والترفيه في دبي من مِراس.