رونالدو يشيد فندقاً فخماً في مسقط رأسه بـ41 مليون دولار

من ملاعب كرة القدم، انطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسرعاً نحو عالم الأعمال، حيث أسدل الستار عن أول فندق يحمل رمزه المميزCR7 المواكب لإنجازاته الرياضية التي كان آخرها الفوز ببطولة أمم أوروبا مع منتخبه البرتغالي.

وبحسب ما قرأت "العربية.نت"، فقد شيد الفندق الفخم في مسقط رأس رونالدو، جزيرة Madeira، فوق واجهة مائية، وقد فتح أبوابه في بداية الشهر الجاري بينما كان النجم البرتغالي لايزال يقاتل على الملاعب الفرنسية للظفر بكأس أوروبا.

وقد ضخ رونالدو 37 مليون يورو أو ما يعادل 41 مليون دولار، لتطوير المشروع مع مجموعة فندقية برتغالية تدعى PestanaK ، وفقاً لما نشرته صحيفة Les Echos الفرنسية.

رونالدو اللاعب الأكثر دخلا في العالم بـ 77 مليون يورو شكلت إجمالي ما تقاضاه حتى الآن في العام الجاري فقط، وفقاً لما نشرته مجلة "فوربس"، صرح بأنه لم يتوقع مطلقا أن يصبح مستثمراً في قطاع الفنادق في عمر 31 عاماً.

والفندق الأحمر بحسب قراءات "العربية.نت"، كما بات يطلق عليه، ليس آخر المعالم في Madeira التي تحمل اسم رونالدو، إذ من المنتظر أن يمنح اسمه لمطار الجزيرة بحسب ما أعلنته السلطات المحلية يوم الجمعة الماضي، كتكريم لابن البلد الذي غدا نجما عالمياً.

وبالإضافة لخدماته الفخمة، يتضمن فندق CR7 متحفاً يعرض الجوائز التي ظفر بها رونالدو بالإضافة لتمثال نحاسي له.

ويبدو أن طموح رونالدو "رجل الأعمال"، لن يقف هنا، إذ من المتوقع أن يحول مشروعه إلى سلسلة فنادق تحت شعار CR7، في انتظار اكتمال فندق جديد في العاصمة البرتغالية لشبونة قبل نهاية العام 2016، وفندقين آخرين في كل من مدريد ونيويورك في 2017.