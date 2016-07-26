"السفر والسياحة" خلق 107 وظائف حول العالم في 2015

تمكَّن قطاع السياحة والسفر من توفير أكثر من 107 ملايين وظيفة عالمياً في العام الماضي 2015، بنسبة نمو بلغت 2%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية.

وتوقّع التقرير أن قطاع السياحة والسفر سيُتيح بحلول عام 2025، أكثر من 130 مليون وظيفة، أي زيادة بمعدل 2% سنويا على مدى العقد القادم، مشيرا إلى أنه في العام 2014، ولد قطاع السياحة والسفر أكثر من 105 ملايين وظيفة مباشرة، أي حوالي 3.6% من مجموع التوظيف، وفقاً لصحيفة "اليوم".

وبحسب تقرير منظمة السياحة العالمية فإن السياحة شهدت نموا وتنوعا ثابتا، وتُعدّ أحد أكبر القطاعات وأكثرها دينامية ومرونة بين قطاعات اقتصاديات العالم، حيث يشكل القطاع 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، أي ما يعادل 7.6 تريليون دولار أميركي، وقد زاد عدد السياح الدوليين من 25 مليون سائح في العام 1950 إلى 1.1 مليار عام 2014، ثم 1.2 مليار في العام 2015، ويتوقع أن يصل العدد إلى 1.8 مليار سائح بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن السياحة تُعد من أهم مصادر التوظيف لطبيعة العمل المكثف بها، ومضاعفتها الوظائف في القطاعات ذات العلاقة. ومن المقدَّر أن الوظيفة الواحدة في قطاع السياحة الأساسي تخلق فرصة وظيفية ونصف في الوظائف الإضافية وغير المباشرة ذات العلاقة بالسياحة في الاقتصاد، كما أنها تمثل وظيفة واحدة من كل 11 وظيفة في العالم.

وقد انعكس هذا النمو والمرونة على توليد الوظائف، حيث نمت الفرص الوظيفية في المطاعم والفنادق في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى ضعف الاقتصاد الكلي بين عامي 2009 و 2013.

كما أثبتت السياحة أنها قطاع اقتصادي مرن، فعلى مر العقود الماضية انخفضت السياحة الدولية ثلاث مرات فقط، خلال العام 2001 بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفي 2003 بسبب وباء السارس، وفي العام 2009 نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي كافة هذه الظروف عاد القطاع بقوة في السنوات التالية، وفقاً لـ "اليوم".