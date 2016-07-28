بحلول 2020.. الإمارات تستحوذ على سياحة الترفيه بالمنطقة

أفادت دراسة أجراها فريق الترفيه في مجلة "لودجينج" السياحية الدولية، إن الإمارات سوف تستحوذ على 90% من السياحة الترفيهية في المنطقة بحلول عام 2020.

وقال فيل تايلور، مدير فريق الترفيه، إن الإمارات على وشك اتخاذ مكانة هائلة على الساحة العالمية للسياحة الترفيهية من خلال 10-15 مشروعاً سياحياً ترفيهياً من المقرر افتتاحه خلال العام الجاري، مع وجود العديد من المشاريع المماثلة قيد التنفيذ، وفقاً لما نقلته صحيفة "البيان".

وأضاف أن تلك هي الخطوة الهائلة التالية في مجال السياحة الترفيهية في الإمارات، وأكبر محرك للنمو الاقتصادي في السوق في السنوات الخمس المقبلة.

وأشار إلى أن قصة نجاح صناعة السياحة في الإمارات بدأت منذ 20 عاماً، وسجلت تلك الصناعة نمواً مطرداً ومبهراً، منذ ذلك الوقت إلى الآن.

ويبلغ عدد الحدائق الترفيهية المقرر افتتاحها في دبي العام الجاري سبع حدائق.

وفي الإطار نفسه، قال تقرير لمجلة "نيوزويك" إن دبي هي نجم السياحة العلاجية الصاعد في الشرق الأوسط.

وتسعى دبي حالياً إلى مراكمة الخبرات في مجالات مثل علاج العظام والطب الرياضي وجراحة التجميل وطب العيون والأسنان والأمراض الجلدية، والعناية بالبشرة، وغيرها من مجالات الرعاية الطبية. وتعمل دبي جاهدة على أن تكون مركزاً مرموقاً للسياحة العلاجية في المنطقة.

أما مجلة "أي تي بي ترافيل" السياحية، فقالت إن دبي رسخت مكانتها كمركز لسياحة المؤتمرات، مشيرة إلى حفاظها على المركز الرابع عشر عالمياً على مؤشر إحصاءات المؤتمرات العالمية الذي أصدره اتحاد الجمعيات العالمي 2015.

وأشارت إلى تقدم دبي سبعة مراكز على المؤشر في عامين فقط، حيث كانت في المركز 21 على المؤشر في 2013.