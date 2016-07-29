"طيران الإمارات" لفت الكرة الأرضية 10700 مرة في 6 أشهر

زاد إجمالي المسافات التي قطعتها طائرات أسطول "طيران الإمارات" في النصف الأول من العام الجاري عن 432 مليون كيلومتر، أي ما يعادل الدوران حول الكرة الأرضية نحو 10700 مرة، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وتشغل الناقلة الإماراتية ما معدله 3600 رحلة في الأسبوع، حيث زاد مجموع رحلاتها خلال النصف الأول عن 96 ألف رحلة.

وتخدم "طيران الإمارات"، التي تعد من كبرى الناقلات الدولية في العالم، 154 محطة في 81 دولة عبر قارات العالم الست، بأسطولها المكون حالياً من 252 طائرة. وتعد الناقلة أكبر مشغّل في العالم لطائرات إيرباص A380، ويضم أسطولها 81 طائرة من هذا الطراز ذي الطابقين تخدم أكثر من 40 وجهة. ونقلت هذه الطائرات العملاقة، منذ بدء انضمامها إلى الأسطول في 2008 أكثر من 50 مليون راكب.

كما تعد "طيران الإمارات" أيضاً أكبر مشغل في العالم لعائلة طائرات بوينغ 777، حيث تربط 157 طائرة من هذا الطراز ذي الجسم العريض دبي مع 110 محطات عبر العالم. ونقلت على طائراتها بوينغ 777 منذ العام 2004 حتى اليوم أكثر من 226 مليون راكب.