مطار الشارقة يستقبل 5.3 مليون مسافر خلال 6 أشهر

شهد مطار الشارقة الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة في أعداد المسافرين بنسبة 11,55 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 بحسب وكالة أنباء الإمارات.

واستقبل مطار الشارقة الدولي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016 أكثر من 5,35 مليون مسافر مقارنة مع 4,79 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت حركة الطائرات المنتظمة وغير المنتظمة خلال الفترة نفسها من العام الجاري أكثر من 36 ألف رحلة بزيادة قدرها 5,74 بالمائة مقارنة مع أكثر من 34 ألف رحلة تم تسجيلها في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وسجل حجم مناولة الشحن خلال الفترة نفسها من العام الجاري أكثر من 92 ألف طن ومناولة الشحن البحري - الجوي أكثر من 6 آلاف طن.

وقال على سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن النتائج الإيجابية التي حققها مطار الشارقة الدولي في أعداد المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري جاءت نتيجة افتتاح خطوط طيران ووجهات جديدة وحرص شركات الطيران وكافة الأطراف العاملة في المطار على تقديم الأفضل لعملائها وزيادة جاذبية الشارقة كمركز مهم للأعمال والسياحة في المنطقة.