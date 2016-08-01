تضرر 150 ألف مسافر بعد إلغاء إير فرانس 900 رحلة

أدت إضرابات مضيفي شركة الطيران الفرنسية "اير فرانس" خلال الأيام الخمسة الماضية إلى إلغاء 900 رحلة، وتضرر 150 ألف راكب حتى مساء أمس الأحد.

ومن المتوقع أن يستمر الإضراب الذي تبلغ مدته أسبوعا حتى مساء غد الثلاثاء، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتتوقع شركة الطيران الفرنسية أن تتأثر 20% من الرحلات الجوية متوسطة المسافة من وإلى مطار شارل ديغول في باريس اليوم الاثنين، ولكنها قالت إنها سوف تشغل أكثر من 95% من الرحلات الطويلة.

وكانت الدعوة صدرت من أبرز نقابتين للخطوط الجوية الفرنسية للإضراب من 27 يوليو وحتى 2 أغسطس، وتطالب بتمديد عقد العمل الخاص بالقواعد والرواتب والترقيات الذي ينتهي في ختام أكتوبر المقبل.

وأضرب طيارو الخطوط الجوية الفرنسية في يونيو الماضي، خلال الأيام الأولى من بطولة كرة القدم يورو 2016، وهو ما كلف الشركة، وفقا لتقديراتها، خسائر بلغت 40 مليون يورو، ما يعادل 44.6 مليون دولار.