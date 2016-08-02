ارتفاع حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي 6.6%

أعلنت مطارات أبوظبي اليوم، عن نمو حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي في النصف الأول من العام 2016 بنسبة 6.6% وبإجمالي بلغ 11,848,359 مسافراً، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي بلغت 11,111,577 مسافراً.

وأوضحت مطارات أبوظبي أن مبنى المسافرين رقم 1 شهد النمو الأكبر في حركة المسافرين بنسبة 22%، وبإجمالي 4,790,469 مسافراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي بلغت 3,918,322 مسافراً.

وأظهرت تقارير حركة المسافرين أن مدينة بومباي كانت الوجهة الأكثر ازدحاماً في شهر يونيو من العام الجاري، إذ شهدت نمواً بنسبة 26% وبإجمالي 70,312 مسافر مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي والذي سجل 55,991 مسافراً. ويعد ذلك ناتجاً بشكل رئيسي عن بدء الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتشغيل خدمة طائرة "إيرباص A380" إلى المدينة الهندية في شهر مايو الماضي.

وأشارت مطارات أبوظبي إلى أن حركة المسافرين من وإلى كل من الدوحة وجدة شهدت نمواً بنسبة 12% في شهر يونيو 2016، حيث ارتفعت حركة المسافرين من وإلى العاصمة القطرية من 53,912 إلى 60,395 مسافراً، في حين ارتفعت من 52,342 مسافراً إلى 58,816 مسافراً من وإلى جدة.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في مطارات أبوظبي: "كان شهرا يناير ومارس الأكثر ازدحاماً في النصف الأول من العام الجاري، حيث تعدت حركة المسافرين في كلا الشهرين حاجز المليوني مسافر، في حين لم تكن الأشهر الأخرى بعيدة عنها".

وأضاف الخوري: "تؤكد هذه الأرقام مستوى النمو السنوي الكبير الذي نشهده، وهو أمرٌ مشجعٌ للغاية. ونتوقع استمرار النمو في حركة المسافرين في ظل تطور مكانة إمارة أبوظبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة، إضافة إلى محطة رئيسية لمسافرين الترانزيت".

