بعد 5 سنوات.. مصر تخسر 65% من إيرادات السياحة

قال وزير المالية المصري أمس الاثنين، إن إيرادات السياحة المتوقعة هذا العام لن تزيد على خمسة مليارات دولار، وذلك مقارنة مع 6.1 مليار دولار في 2015، و14 ملياراً قبل 5 سنوات.



وقال الوزير عمرو الجارحي في تصريحات صحافية: "قطاع السياحة بدلا من تحقيقه إيرادات بنحو 14 مليار دولار قبل خمس سنوات، نتوقع العام الحالي ألا تزيد إيرادات السياحة عن خمسة مليارات دولار فقط".



ويواجه قطاع السياحة وهو دعامة رئيسية للاقتصاد المصري ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، صعوبات بفعل القلاقل السياسية والاقتصادية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك.



وتلقى القطاع ضربة قاصمة عقب تحطم الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر، فيما زار مصر ما يزيد على 14.7 مليون سائح.