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إياتا: نمو الطلب على الشحن الجوي 4.3% في يونيو

المصدر: برلين - رويترز
إياتا: النمو الاقتصادي العالمي مازال ضعيفا
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قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن الطلب على الشحن الجوي ارتفع 4.3 بالمئة في يونيو/حزيران، مسجلا أسرع وتيرة له في 14 شهرا.

وأضاف "إياتا" في نشرته الشهرية، اليوم الأربعاء، أن الطاقة الاستيعابية زادت أسرع من الطلب وبمعدل بلغ 4.9 بالمئة، وهو ما يضغط على العائدات.

وحذر إياتا من المبالغة في قراءة أداء يونيو/حزيران نظرا للتباطؤ الممتد في أسواق الشحن الذي دفع شركات الشحن الجوي إلى تقليص أساطيل طائراتها والسعي وراء منتجات جديدة وعلاقات شراكة.

وقال توني تايلر، مدير إياتا في بيان "مازال النمو الاقتصادي العالمي ضعيفا وتتجه أحجام التجارة العالمية صوب الهبوط ويواجه القطاع ضبابية متنامية في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي".

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