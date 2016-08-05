الدرجة الأولى تغري مزيداً من زبائن الطيران الخليجي

كشفت بيانات "أماديوس" القابضة لتكنولوجيا المعلومات، الشريك التكنولوجي لمعلومات قطاع السفر العالمي، أن حجم المسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على متن "طيران الإمارات" والخطوط الجوية القطرية و"الاتحاد للطيران"، والمتوجهة إلى أهم 10 وجهات بين أوروبا وآسيا المحيط الهادئ عبر المقرات الرئيسية لهذه الشركات، قد شهدت نمواً بنسب 67% و47% على التوالي خلال العامين 2014 و2015.

وتؤكد هذه النسب وفقاً لصحيفة "الرياض"، توجهات النمو التي يشهدها قطاع السفر والسياحة ككل، والذي نما بنسبة 7% في إجمالي درجات السفر على الرحلات المتوجهة نحو الوجهات ذاتها.

يذكر أن المطارات في منطقة الشرق الأوسط قد شهدت كذلك نمواً مماثلاً في حركة المسافرين المتوجهين نحو مقاصد متعددة منتشرة في كلٍ من أوروبا ومناطق آسيا المحيط الهادئ، عبر كلٍ من الدوحة وأبوظبي ودبي، حيث ازدادت حركة المسافرين فيها بنسبة 8%.

وقد تم تحليل هذه البيانات واستخلاص النتائج المرتبطة بها عبر فريق تحليل البيانات المتخصص لدى شركة "أماديوس" القابضة لتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت جميع الحجوزات التي سجلتها أنظمة "أماديوس" المعتمدة لدى وكلاء السفر حول العالم.

وتأتي هذه الأرقام في أعقاب قيام كلٍ من "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" بتجديد اتفاقيات التوزيع لتوفير المحتوى الكامل للمسافرين في جميع أنحاء العالم، من خلال وكلاء السفر باستخدام حلول "أماديوس"، فيما توصلت الشركة إلى اتفاقية مماثلة مع الخطوط الجوية القطرية منذ العام 2014.

وقال جياني بسانيللو، مدير استراتيجيات التسويق لقطاع توزيع حلول الطيران في "أماديوس": "يرغب المسافرون، وخاصة على درجات رجال الأعمال والأولى، دائماً بالتمتع بحرية الاختيار عندما يتعلق الأمر بكيفية شراء تذاكرهم. وبدورها، تعمل شركات الطيران على تلبية متطلبات عملائها، وذلك من خلال طرح حلول شاملة في متناول المسافرين وعبر قنوات متنوعة لتسهيل الوصول إليها. الأمر الذي يساعد على بناء وتعزيز علاقات شركات الطيران مع العملاء، وهذا ما نراه بشكل واضح لدى طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران، والتزامها بتقديم خدمات مميزة للعملاء".