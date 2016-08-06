السياح السعوديون يفضلون دبي على الوجهات العالمية

يرتبط السعوديون بمدينة دبي ارتباطا وثيقا يدفعهم لزيارتها بشكل دوري ومتكرر في كل موسم لاسيما في فصل الصيف حيث تعج المدينة بالفعاليات الترفيهية العالمية التي تجعل من الصيف أحلى وأجمل وكذلك بالعروض الترويجية التي تملأ مراكز التسوق المختلفة والفنادق والمطاعم، ما يشجع السياح على الإقامة والسياحة والتسوق بأفضل الأسعار.

ويفضل السياح السعوديون مدينة دبي على غيرها من الوجهات السياحية العالمية الأخرى، فهي دولة عربية بمواصفات أوروبية، إذ يتحدث سكانها ذات اللغة بنفس اللهجة الخليجية ويمارسون نفس العادات والتقاليد، فيما ينافس طرازها وعمرانها ومرافقها أشهر الدول الأوروبية إن لم يكن يتفوق عليه.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية، تشير المعلومات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إلى ارتفاع أعداد السياح السعوديين في الإمارة خلال الأعوام الماضية مع توقعات بزيادة مطردة في الأعوام المقبلة، وفي الوقت الذي بلغت فيه أعداد السعوديين الذين زاروا دبي العام الفائت 2015 حوالي 1.5 مليون يشهد هذا العام زيادة وصلت إلى حوالي 5% خلال ربعه الأول، فيما يتوقع أن يستمر العدد في النمو ليصل إلى حوالي 2.5 مليون سائح سعودي بحلول عام 2020.

وجهات السياح

وعبر سياح سعوديون - خلال لقاءات ميدانية أجراها المركز الإعلامي لدائرة السياحة والتسويق التجاري - عن تفضيلهم زيارة دبي عن غيرها من دول المنطقة أو العالم وذلك لجمالها وسهولة التسوق فيها، لافتين إلى أنهم يواظبون على زيارتها سنويا برفقة عائلاتهم حيث يقضون أجمل الأوقات.

وقال عبدالرحمن الصانع من الرياض، إنها المرة السادسة أو ربما السابعة التي أزور فيها مدينة دبي برفقة زوجتي والعائلة، لقد قضينا 11 يوما من أجمل أيام العمر وما زال أمامنا بضعة أيام على انتهاء هذه الزيارة الجميلة.. استمتعنا كثيرا بإجازتنا في دبي هذه المرة، وزرنا العديد من مراكز التسوق التي يتميز كل منها بطابع مختلف، ما جعل من زيارتها أشبه بزيارة معالم سياحية، كذلك فرح أبنائي بمشاهدة العروض الترفيهية التي تقدمها مفاجآت صيف دبي".

وأضاف الصانع "للتسوق في دبي نكهة وطعم مختلفان، فالبضاعة هنا جيدة جدا والأسعار مغرية لا سيما مع الخصومات والعروض الترويجية التي تملأ الأسواق. لقد اشترينا الكثير من البضائع من سوق التنين ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو وسوق نايف الشعبي وغيرها بضائع تشمل العطور والبخور والملابس والأجهزة الإلكترونية، ونحن نخصص ميزانية سنوية خاصة لزيارة دبي والتسوق فيها، حيث نحرص على أن تكون زيارتنا بالترافق مع مواسم العروض الترويجية والتنزيلات، وقد استمتعنا بزيارتنا الصيفية لما حصدناه من أوقات ممتعة وبضائع ذات جودة عالية".

بدوره، قال فائق مقادمي من المنطقة الغربية "اصطحبت زوجتي وأبنائي لقضاء إجازة ممتعة هنا، وهو ما اعتدنا فعله سنويا منذ 5 سنوات، والحقيقة فقد استمتعنا جميعا بقضاء وقتنا في مدينة دبي الجميلة لاسيما مع زيارة أماكن جديدة لم نتمكن من زيارتها العام الماضي مثل سيتي ووك وبوكس بارك وميركاتو والتي تقدم فعاليات ترفيهية غاية في الجمال والتنظيم. لقد زرنا أوروبا من قبل ولم نشاهد فيها ما نراه في دبي سنويا من مراكز تسوّق وفعاليات وبضائع بهذه الجودة. نحن سعداء وفخورون بأن يحتضن الوطن العربي مدينة بمثل هذا الجمال والمدنية والحضارة".

وتابع "بالنسبة للسياحة زرنا العديد من الأماكن السياحية كبرج خليفة والأكواريوم، وارتدنا العديد من المطاعم التي تمتاز بنظافتها وجودة وجباتها، أما عن التسوق فقد اشترينا الكثير من البضائع، ووجدت زوجتي كل ما تنشده من علامات تجارية عالمية كالماكياج والملابس وحتى بعض أنواع الطعام كنا نحضره من أوروبا ووجدنا مثله في دبي ووصل مبلغ الإنفاق على هذه المشتريات الآلاف من الدراهم، ولكننا مع ذلك وفرنا الكثير من خلال الاستفادة من العروض والخصومات في المحلات التجارية".

أتلانتس المائية

وقال ابراهيم مبارك من منطقة جازان "وصلت إلى دبي قبل 3 أيام زرنا خلالها معالم مختلفة مثل مدينة أتلانتس المائية والأكوافنتشر و"عالم مدهش" ومدينة جميرا وغيرها، وقد استمتعنا كثيرا خلال هذه الأيام القليلة وسوف نواصل زيارة الأماكن السياحية ومراكز التسوق في الأيام القادمة التي سوف نقضيها هنا".

وأضاف مبارك "رغم أنها زيارتنا الثانية إلا أننا أصبحنا على علم جيد بالأماكن والمواقع المناسبة للسياحة أو للتسوق. تعجبنا كثيرا الأسواق الشعبية مثل سوق نايف حيث نشتري منه العطور والبخور والملابس التقليدية، ونتسوق منه هدايا للأهل بأسعار معقولة، أما بقية المشتريات مثل الماكياج والملابس فنقوم بشرائها من مراكز التسوق الكبرى حيث التخفيضات على أهم العلامات التجارية الراقية".

وقال تركي شامان من تبوك "لقد زرنا العديد من الأماكن الجميلة الرائعة في دبي مثل ممشى الجميرا وبرج العرب وغيره، واستمتع الأولاد بمراكز اللعب والترفيه المختلفة هنا، وقمنا بالتسوق في العديد من العلامات التجارية الشهيرة عالميا والتي لا يوجد مثلها في السعودية، إنها المرة الأولى التي أزور فيها مدينة دبي لكن بالتأكيد لن تكون الأخيرة".

وأضاف "جئت برفقة زوجتي وأولادي الأربعة في إجازة مدتها 10 أيام وسنقوم خلال الأيام المقبلة بتسوق حاجياتنا من البضائع كالملابس والأحذية وكل شيء نحتاجه، لاسيما أن الأسعار هنا جيدة جدا وتخضع للتخفيضات والخصومات، وهنالك العديد من العروض الترويجية المغرية التي تشجع على الشراء".

إلى ذلك قال إبراهيم صالح الجبر من القصيم "سمعت الكثير عن دبي من قبل ما دفعني لزيارتها، والحقيقة أنني وجدت أنها في الواقع أجمل بكثير مما رسمه خيالي، لقد أعجبتني المدينة بكل ما فيها بأبراجها وشوارعها وأسواقها التجارية المختلفة، حيث قمت بزيارة العديد منها واشتريت الكثير من البضائع كالملابس والحقائب والأحذية والعطور والبخور وألعاب الأطفال".

وأضاف "لقد حظينا بأوقات مرحة هنا في دبي حيث شاهدنا فعاليات "مفاجآت صيف دبي" المختلفة وتسوقنا ببضائع ضمن التخفيضات والعروض الترويجية المغرية، وتبقى لنا بضعة أيام على انتهاء هذه الإجازة الرائعة لكننا بالتأكيد سوف نكرر التجربة ونعاود القدوم إلى دبي في العام المقبل".