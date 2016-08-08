مطار دبي الدولي يسجل دخول 40 مليون مسافر بالنصف الأول

واصل مطار دبي الدولي تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال العام 2016، حيث صعد عدد مستخدمي المطار إلى 40.5 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 5.8% مقارنة بالنصف الأول من العام 2015.

وذكرت مطارات دبي في تقريرها الرسمي، أن مطار دبي تعامل مع ما مجموعه 40 مليونا و506 آلاف و456 مسافراً خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 38 مليونا و299 ألفا و288 مسافرا في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأظهر التقرير تأثير تغيّر أنماط السفر خلال شهر رمضان على حركة المطار، حيث وصل عدد المسافرين في يونيو الفائت إلى 5 ملايين و857 ألفا و503 مسافرين بانخفاض طفيف نسبته 1% مقارنة مع 5 ملايين و914 ألفا و671 مسافرا في يونيو 2015 نتيجة تفضيل المسلمين عدم السفر خلال شهر الصوم.

أهم الوجهات.. الهند والسعودية بالمقدمة

وذكر تقرير مطارات دبي أن الوجهات الخمس الرئيسية من حيث إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي خلال النصف الأول من العام الجاري كانت حسب التالي: الهند بـ 5677188 مليونا، ومن ثم المملكة العربية السعودية 3213868 مليونا، تلتها المملكة المتحدة 2850437 مليونا، ومن ثم باكستان 2134012 مليونا، وأخيرا الولايات المتحدة الأميركية 1626032 مليونا.

%3.8 نمو حركة الطائرات

وعلى صعيد الحركات الجوية عبر المطار خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد أظهر التقرير ارتفاع عدد الحركات إلى 207439 حركة بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة مع 199820 حركة سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد حركة شهر يونيو الفائت، فقد شهدت حركة الطائرات نمواً طفيفا نسبته 0.6% إلى 32368 حركة مقارنة مع 32166 حركة في يونيو 2015.

ارتفاع حجم الشحن

وعلى صعيد الشحن الجوي، أوضح تقرير مطارات دبي، أن حجم الشحن الجوي ارتفع بنسبة 3.8% ليصل إلى 1282025طنا في النصف الأول من العام الجاري مقابل 1233378 طنا خلال نفس الفترة من عام 2015. أما على صعيد شهر يونيو فقد شهد هذا الشهر نمواً نسبته 3.9% حيث ارتفع حجم الشحن في هذا الشهر إلى 226175 طنا من البضائع مقارنة مع 217896 طنا خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقال جمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي: "إنها بداية موفقة جداً وتشير إلى أن توقعاتنا بالنمو مبنية على مؤشرات وخطط راسخة. لقد ساهم موسم الإجازات الصيفية والعطلة الطويلة خلال عيد الفطر السعيد في إعطاء دفعة قوية لحركة المسافرين عبر المطار".

وأضاف الحاي:" لقد أصبحت دبي علماً على خارطة السياحة والتجارة العالمية، ويلعب مطار دبي الدولي دوراً محورياً في تعزيز صورة هذه المدينة النموذج من خلال الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي يوفرها للمسافرين، خاصة في موسم السفر، لجعل سفرهم عبر المطار رحلة تعلق طويلا في الأذهان".