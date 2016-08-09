ارتفاع خسائر "إير برلين" بتداعيات هجمات في أوروبا

أعلنت إير برلين ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا ارتفاع خسائر العمليات في الربع الثاني من هذا العام وقالت إن الإيرادات في الربع الثالث ستتضرر بسبب الشكوك الناتجة عن هجمات في أوروبا.

وقالت إير برلين المملوكة بنسبة 29 بالمئة لشركة الاتحاد للطيران التي مقرها أبوظبي إن خسائرها في الربع الثاني قبل الفوائد والضرائب بلغت 62.7 مليون يورو (70 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 15.9 مليون يورو في الربع الثاني من 2015 .

وقال ستيفان بيتشلر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان اليوم الثلاثاء "الطلب خصوصا على الرحلات إلى وجهات قضاء العطلات عانت من هجمات إرهابية في أوروبا وهو ما كان له تأثير كبير وسلبي على الأداء المالي لإير برلين."

وقالت إير برلين إن الضغوط على الإيرادات على خلفية ضعف السوق سيكون لها أيضا تأثير في الربع الثالث من العام.