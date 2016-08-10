70 مليار درهم عائدات سياحية في الإمارات خلال 2016

يرتفع عدد السياح القادمين إلى الإمارات خلال العام الجاري إلى نحو 17,67 مليون سائح مقارنة مع 16,47 مليون سائح في العام 2015، بنمو قدره 7,6%، بإجمالي عائدات يصل إلى 70,5 مليار درهم، ما يعادل 19,2 مليار دولار، بحسب مؤسسة بزنس مونيتور إنترناشونال للأبحاث.

وتوقعت المؤسسة في تقرير حديث لها أن يواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات نموه القوي في أعداد السياح الدوليين والعائدات خلال السنوات الأربع المقبلة، قبل أن يشهد طفرة قياسية في عام 2020 الذي يتوقع أن يصل عدد الزوار خلاله إلى أكثر من 21,8 مليون سائح، إضافة إلى زوار معرض أكسبو الذي سيمتد من أكتوبر 2020 وحتى أبريل من العام 2021، إذ يتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 25 مليون سائح وفقاً لتوقعات أكسبو 2020، وفقا لصحيفة " الاتحاد".

وكشف التقرير إن صناعة السياحة في الإمارات تتمتع بنمو قوي في كل المجالات، لاسيما قطاعات الأعمال والمؤتمرات، التي حققت فيها الإمارات معدلات نمو متسارعة في أعداد المسافرين والسياح من الشريحة ذات الدخل المرتفع، منوهاً كذلك بآفاق النمو في قطاع سياحة الطبقة المتوسطة بالتزامن مع الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع في الاستثمار في سلاسل الفنادق المتوسطة والاقتصادية التي تلائم هذه الشريحة من السياح.

ووفقاً للتقرير يتوقع أن ترتفع عائدات القطاع السياحي في الإمارات خلال العام 2017 لتصل إلى 80,3 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 14% وأن تواصل النمو في العام 2018، لتصل إلى 91,1 مليار درهم بنمو قدره 13,5% قبل أن ترتفع بنسبة 12,7% في العام 2019 لتصل إلى 102,7 مليار درهم، ومن ثم تصل وفقاً لتوقعات 2020 إلى 113,9 مليار درهم بنسبة نمو قدرها 10,9 مليار درهم.

