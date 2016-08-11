دبي تستعد لافتتاح أكبر متنزهات ترفيهية في الشرق الأوسط

أعلن منتجع "دبي باركس آند ريزورتس"، عن افتتاح أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط أمام الزوار في 31 أكتوبر من العام الجاري.

وتشتمل هذه الوجهة الترفيهية الفريدة على 3 منتزهات وهي: "بوليوود باركس دبي"، و"موشنجيت دبي" و"ليجولاند دبي" إضافة لحديقة الألعاب المائية "ليجولاند ووتر بارك" التي تشكل أول حديقة مائية مخصصة للعائلات والأطفال من 2 إلى 12 سنة.

هذا وسوف يكون منتزه "6 فلاجز دبي"، والمقرر افتتاحه في أواخر 2019، رابع المنتزهات الترفيهية المتعددة التي تطورها "دبي باركس آند ريزورتس"، والأول من نوعه في الشرق الأوسط.

كما ترتبط أجزاء المنتجع عبر مجمّع "ريفرلاند دبي" المتكامل، الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات الترفيهية؛ فضلاً عن فندق "لابيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي، وهو جزء من ماريوت أتوغراف كوليكشن.

وتصل تكلفة الوجهة الترفيهية المتكاملة، التي تشغل مساحة 30.6 مليون قدم مربعة، إلى 13.2 مليار درهم إماراتي.

ويقع المنتجع على شارع الشيخ زايد في إمارة دبي بالقرب من "نخلة جبل علي"، متيحاً وصولاً سلساً لمطاري دبي وأبوظبي الدوليين الذي يقع تماماً بينهما؛ ومن المتوقع أن يستقطب 6.7 مليون زيارة في عام 2017 خلال أول سنة تشغيلية كاملة للمنتجع.

وقال الرئيس التنفيذي في "دبي باركس" آند ريزورتس رائد كاجور النعيمي إن منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" سيشكل أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، وسيعمل على توفير العديد من فرص العمل في دبي، ودعم رؤية السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه سيعزز قطاع الترفيه العائلي في المنطقة.