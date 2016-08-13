80 % معدل الإشغال المتوقع في فنادق أبوظبي

توقع عاملون في قطاع السياحة بأبوظبي أن تشهد الإمارة نمواً في الطلب من السياح خلال الموسم السياحي بالربع الأخير من العام الحالي، لترتفع معدلات الإشغال فوق 80% مؤكدين أن توفر عنصر الأمن والأمان، إلى جانب الخدمات السياحية، من أهم الأولويات لدى المسافر، الأمر الذي يجعل أبوظبي وجهة جاذبة في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها مناطق مختلفة من العالم بحسب صحيفة الاتحاد.

وأشار هؤلاء إلى تلقي طلبات من مجموعات سياحية أوروبية من ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى العائلات الخليجية، فضلاً عن السياح الصينيين والهنود.

وتوقع جورج ديميتري مدير عام مجموعة «سيتي سيزنز» للفنادق، أن تحقق فنادق المجموعة أداء إيجابياً للموسم السياحي المقبل وبنمو يتجاوز 15٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعاً أن تحقق فنادق المجموعة معدلات إشغال تفوق 80% بالربع الأخير من العام الحالي.

ولفت إلى أن عنصر الأمان والاستقرار يعد في قمة الأولويات بالنسبة إلى المسافر في ظل الأحداث العالمية الحالية، الأمر الذي يجعل أبوظبي خاصة والإمارات بشكل عام مقصداً جاذباً للسياح من مختلف دول العالم.

وأشار إلى وجود طلب كبير وحجوزات من السياح الأوروبيين إلى أبوظبي في الربع الأخير من العام الحالي، إضافة إلى السياح الصينيين والهنود والخليجيين لا سيما السعودية، فضلاً عن بدء الطلب من السياح من أمريكا الجنوبية.