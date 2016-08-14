33 طائرة "بوينغ" تتسلمها ناقلات إماراتية في 18 شهراً

تسلمت الناقلات الوطنية، "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، 33 طائرة من طرازات "بوينغ" خلال 18 شهراً، وذلك في الفترة بين يناير عام 2015 حتى يونيو الماضي، لتستحوذ تلك الناقلات على 43% من إجمالي الطائرات التي تم تسلمها في الشرق الأوسط، بحسب بيانات شركة بوينغ الأخيرة، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الطائرات التي تم تسليمها لناقلات الشرق الأوسط خلال الـ 18 شهراً، بلغت 77 طائرة، منها 15 طائرة لطيران الإمارات من طراز 777، و8 طائرات لـ"الاتحاد للطيران"، منها طائرتان من طراز 777، و6 طائرات من طراز 787-9، و10 طائرات لـ"فلاي دبي" من طراز737-800.

وتسلمت طيران القطرية 20 طائرة في 18 شهراً، وجمهورية العراق 5 طائرات، وعُمان للطيران 8 طائرات، وطيران السعودية 10 طائرات.

وفيما يتعلق بعدد الطلبيات من طراز بوينغ لمنطقة الشرق الأوسط في 18 شهراً، فقد بلغت 36 طلبية، منها طلبيتان لـ«الاتحاد للطيران» من طراز F 777، و20 طلبية لعُمان للطيران من طراز 737 MAX، و14 طلبية لطيران القطرية تتنوع بين 777X و777 F.

ويبلغ إجمالي الطائرات التي لم يتم تسليمها للناقلات الإماراتية: طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، 359 طائرة، منها 184 طائرة لطيران الإمارات، و91 طائرة للاتحاد للطيران، و84 طائرة لفلاي دبي، كما تنتظر ناقلات عربية تسلم طائرات جديدة منها 67 طائرة لطيران القطرية، و10 طائرات للطيران الكويتي، و24 طائرة للطيران العُماني، و4 طائرات للطيران السعودي، إضافة إلى 16 طائرة لطيران الخليج، و6 طائرات للملكية الأردنية، و28 طائرة لجمهورية العراق.

وبلغ إجمالي طلبيات طيران الإمارات 289 طائرة، تم تسليم 105 منها، في حين بلغ إجمالي طلبيات طيران الاتحاد 120 طلبية، تم تسليم 29 منها، في حين بلغ إجمالي الطلبيات لفلاي دبي 136 طلبية، تم تسليم 52 طائرة منها.

وكانت شركة بوينغ أعلنت توقعها بأن يكون هناك طلب على 39620 طائرة جديدة خلال العشرين سنة المقبلة بزيادة قدرها 4,1% عن توقعات العام الماضي، منها 3310 طائرات لمنطقة الشرق الأوسط، وقدّرت الشركة القيمة الإجمالية لهذه الطائرات الجديدة بنحو 5,9 تريليون دولار أميركي، وستحتاج منطقة الشرق الأوسط إلى 58000 طيار، و66000 فني صيانة، و92000 من أفراد طاقم الطائرة خلال العشرين سنة المقبلة.