"ليجولاند دبي" تتيح للصغار فرصة اكتشاف "تاج محل"

أعلنت "ليجولاند دبي"، أحد المنتزهات الترفيهية الثلاثة ضمن منتجع دبي باركس آند ريزورتس، عن إزاحته الستار عن واحدة من أجمل الوجهات المنتظرة في المدينة المصغّرة، وذلك احتفالاً بعيد الاستقلال الهندي في الخامس عشر من شهر أغسطس 2016، حيث كشفت عن مجسم الليجو المتميز لأيقونة الحب والإبداع، تاج محل.

وفي الوقت الذي استغرق فيه بناء تاج محل عشرين عاماً في العالم الحقيقي، قامت "ليجولاند دبي" بتكريم هذا الإرث الأصيل وبنائه من قطع مكعبات الليجو البيضاء بلمسات من الذهب الأصفر، بالإضافة إلى المكعبات الحمراء والسوداء في 2019 ساعة عمل، ويتكون هذا المجسم المذهل من 280,741 قطعة من مكعبات الليجو ويبلغ وزنه 645.9 كلغ.

ومع اقتراب افتتاحها رسمياً في 31 أكتوبر 2016 كجزء من شركة "دبي باركس آند ريزورتس"، تعمل "ليجولاند دبي" على وضع اللمسات النهائية على مئات المجسمات وما يطلق عليه اسم "ميني لاندرز" على أرض "المدينة المصغرة" أول منطقة مغلقة ومكيفة في "ليجولاند دبي". وستتواجد "المدينة المصغرة" في قلب "ليجولاند دبي"، وستضم مجموعة متميزة من المعالم السياحية الشهيرة من المنطقة والدول المجاورة، ليتمكن الزوار من رؤيتها بشكل واقعي وهي قريبة منهم.

كما تم تصميم "ليجولاند دبي" لتقدم عالماً لا حدود له من الليجو المصمم بشكل يتناسب مع الأجواء العائلية والأطفال بأعمار ما بين 2 حتى 12 سنة، مع ست مناطق مخصصة تضم 15 ألف مجسم ليجو متميز مصمم باستخدام 60 مليون قطعة من مكعبات الليجو، وأكثر من 40 لعبة ووجهة وعروض ترفيهية، كل واحدة منها تتميز بالتصاميم الفريدة التي ستمكن كافة الأطفال وأفراد العائلة من الاستمتاع بالعروض الترفيهية والتعليمية في مكان واحد.