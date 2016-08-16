شركات الطيران الإندونيسية تدخل الأجواء الأميركية

ذكر مسؤول في جاكرتا أمس، أن منظمي الطيران الأميركيين رفعوا من تصنيف سلامة الطيران في إندونيسيا، ما سمح لشركات الطيران الإندونيسية بفتح الطرق المؤدية إلى الولايات المتحدة.

وقال سوبراسيتيو، المدير العام للطيران المدني في وزارة النقل الإندونيسية: "إن إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد رفعت من تصنيف البلاد إلى الفئة رقم (1)، بعد تقييمه"، وفقا "لوكالة الأنباء الألمانية".

وأوضح المسؤول الذي يستخدم اسماً واحداً على غرار العديد من الإندونيسيين: "لقد تحقق ذلك بسبب عملنا الشاق". وأضاف: "يعني ذلك أن سلامة طيراننا تلبي المعايير الدولية حسب مراجعات إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية".

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قد خفضت تصنيف سلامة الطيران في إندونيسيا إلى الفئة رقم "2" في عام 2007، بعد وقوع سلسلة من الحوادث الجوية التي تضمنت حادثاً مميتاً، تورطت فيه شركة طيران "جارودا إندونيسيا"، الناقل الوطني للبلاد.

