الخطوط السعودية أول مشغل لطائرة "A330" في العالم

شهدت مدينة تولوز الفرنسية، أمس الخميس، تسلم الخطوط الجوية العربية السعودية لطائرتها "الإقليمية" A330 كأول مشغل لها في العالم بحضور مديرها العام صالح الجاسر في مركز تسليم شركة "ايرباص" بالمدينة الفرنسية.

والطائرة هي الأولى من 20 طائرة من هذا الطراز ضمن اتفاقية شملت أيضاً 30 طائرة أخرى من طراز (A320)، وبمجموع 50 طائرة تم توقيع اتفاقية للاستحواذ عليها العام الماضي، على أن يتم استلامها بالكامل خلال أقل من 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد أي قبل نهاية عام 2018، وفقاً لما نقلته صحيفة "الرياض".

تجدر الإشارة إلى أن طائرات A330- 300 "الإقليمية" الجديدة تم تصميمها للرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، ولمسافة تصل إلى 2700 ميل بحري (ما يعادل 5 ساعات طيران)، ما ينجم عنه توفير ملحوظ في التكاليف من خلال الوزن التشغيلي المخفض بنحو 200 طن. كما أن تخفيض احتراق الوقود وتكاليف الصيانة سيؤدي إلى خفض التكلفة الإجمالية لكل مقعد بنسبة تصل إلى 20% مقارنة مع تكاليف الطائرات ذات المدى التشغيلي الطويل الموجودة في الخدمة حالياً، كما تستفيد A330 "الإقليمية" من أحدث التقنيات الخاصة بطائرتي A350 XWB وA380.

وتمتاز الطائرة الجديدة بالمرونة والسعة المقعدية إلى جانب قدرتها التشغيلية التي ستمكّن الخطوط السعودية من التوسع وتوفير أكبر عدد ممكن من المقاعد لتلبية الطلب المتنامي الذي يشهده سوق السفر في المملكة داخلياً وإقليمياً، إضافة لمواصفاتها المميزة التي تجعل منها الخيار الأمثل للرحلات الداخلية والإقليمية.

وقد تم تجهيز الطائرة بأفضل خدمات الترفيه الجوي وشاشات عالية الوضوح، مع توفير خدمة الاتصال الهاتفي وخدمة الإنترنت، وستكون الخطوط السعودية أول شركة طيران في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتيح لضيوفها على درجة الأعمال الاستمتاع بباقة من البرامج الترفيهية المنوعة من خلال أجهزتهم الشخصية مجاناً عن طريق شبكة الواي فاي أثناء الرحلة.