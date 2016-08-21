تراجع الإسترليني 10% يجذب السياح إلى بريطانيا

تأثير قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني ما زال غير واضح، لكن العاملين في السياحة في المملكة المتحدة يبدون متفائلين بأن يجذب انخفاض سعر الجنيه الإسترليني السياح الأجانب.

وقالت شارلوت الطالبة الفرنسية التي قدمت من تولوز لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع صديقاتها في لندن إن "انخفاض سعر العملة أمر جيد جدا للسياح لأن لندن مدينة معروفة بغلاء الأسعار".

وأضافت بينما كانت تقف في الصف لدخول متحف الشمع "مدام توسو" إحدى أشهر الوجهات السياحية في العاصمة البريطانية "أجرينا الحجوزات لرحلتنا قبل نتائج الاستفتاء" على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مشيرة الى أن انخفاض سعر العملة "شكل مفاجأة سارة".

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اكثر من 10 % مقابل الدولار ومقابل اليورو منذ الاستفتاء الذي اجري في 23 حزيران/يونيو وصوت فيه البريطانيون على الخروج من الاتحاد.

ويحتاج تطبيق هذه الخطوة الى بعض الوقت ويتطلب اجراء مفاوضات طويلة مع المفوضية الاوروبية. لكن اسواق المال بدأت ترد على هذا القرار المفاجئ بمعاقبة الجنيه، مما يثير ارتياح العاملين في قطاع السياحة في المملكة المتحدة.

وتدير ماريولا منذ 8 اعوام كشكا لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات امام متحف مدام توسو. وقد كان عملها جيدا باستمرار نظرا لموقع محلها المميز، الا انها لاحظت تحسنا طفيفا في الاسابيع الاخيرة.

وقالت ماريولا لوكالة فرانس برس "استطيع ان اقول ان الامور تسير بشكل افضل والناس باتوا ينفقون الاموال بسهولة اكبر من العادة".

وبمعزل عن هذا المحل الصغير، يبدو القطاع برمته مزدهرا. فقد ذكرت مؤسسة الاحصاءات المتخصصة بقطاع السفر "فوروورد-كيس" ان المملكة المتحدة سجلت زيادة نسبتها4,3 بالمئة على مدى عام في عدد المسافرين الاجانب في الاسابيع الاربعة التي تلت الاستفتاء.

قطاع الفنادق

أما الهيئة المكلفة بالترويج للسياحة في المملكة المتحدة "فيزيت-بريتن" فتشير من جهتها الى انه على الرغم من التصويت مع الخروج من الاتحاد الاوروبي، يشعر 65 بالمئة من العاملين في قطاع الفنادق والافراد الذين يؤجرون غرفا "بثقة كبيرة" في النشاط خلال فصل الصيف، ويعتبرون عدد الحجوزات المقبلة "جيدا جدا".

وقالت مديرة الادارة الاستراتيجية في "فيزيت-بريتن" باتريشيا ييتس "اعتقد ان السياحة هي احد القطاعات التي يمكن ان تستفيد فعليا من خروج بريطانيا من الاتحاد"، مؤكدة انه "يجب انتهاز هذه الفرصة".

وقال اوفي ابراهيم، مدير هيئة "بريتش اوسبيتاليتي اسوسييشن" التي تعمل على الترويج للشركات السياحية في البلاد ان "عمليات البحث عن اماكن للإقامة في المملكة المتحدة بلغت ذروتها بعد الاستفتاء، واحد الاسباب هو انخفاض سعر العملة".

وأضاف ان "معظم السياح الاجانب كانوا قد حجزوا لعطلهم (قبل الاستفتاء) وتراجع العملة سيعود بالفائدة عليهم، وكذلك الامر بالنسبة للسياح الذين يمضون عطلة حاليا وسينفقون المزيد على الارجح".

والرأي نفسه عبرت عنه منصة "اير-بي ان بي" الالكترونية للحجوزات للأفراد، مشيرة الى ان لندن التي تعد احدى ثلاث مدن تلقى اكبر عدد من الحجوزات من قبل السياح، لم تفقد من جاذبيتها للأجانب.

وما حدث هو العكس إذ إن مسافرين من اكثر من 164 جنسية اختاروا زيارة العاصمة البريطانية بعد الاستفتاء، على حد قول جيمس ماكلور المدير العام "لاير-بي ان بي" الذي يشير الى الطابع "الشعبي والمختلط" للمدينة.

ويأمل العاملون في القطاع السياحي الآن ان تستمر هذه الاجواء المناسبة، من فصل الصيف الى تراجع سعر الجنيه، في الاشهر المقبلة.

وقالت مجموعة الاتصال "لندن اند بارتنرز" ان ثلثي الاميركيين الذين قدموا ليمضوا عطلة في المملكة المتحدة قالوا إنهم مستعدون للعودة اليها نظرا لسعر الجنيه الإسترليني الذي يناسبهم.

وقال ييتس في مجموعة "فيزيت-بريتن" انه منذ الاستفتاء تضاعفت عمليات البحث على الانترنت من الصين عن رحلات الى المملكة المتحدة.