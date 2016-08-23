حركة مسافري "دبي ورلد سنترال" تقفز 95.4% في النصف الأول

قفزت حركة المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال 95.4% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من 2015، وفقاً لما ورد في "البيان".

وارتفع عدد المسافرين خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي إلى 410 آلاف و278 مسافراً، مقارنة مع 209 آلاف و989 مسافرا في الفترة المناظرة من العام 2015، حسب تقرير صادر عن مطارات دبي أمس.

وأرجعت "مطارات دبي" هذا النمو القياسي إلى بدء تشغيل "فلاي دبي" عدداً من رحلاتها من خلال مطار دبي ورلد سنترال يصل إلى 35 رحلة أسبوعيا لخدمة 5 وجهات دولية.

وعلى صعيد الشحن، أظهر تقرير مطارات دبي حدوث انخفاض بحركة الشحن الجوي عبر المطار نسبته 2.9% إلى 430132 طناً، مقارنة مع 443011 طناً من البضائع خلال النصف الأول من العام الماضي.