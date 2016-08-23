"فلاي دبي" تفتتح أول مركز لخدمة العملاء في السعودية

أعلنت فلاي دبي افتتاح أول مركز لخدمة عملائها في السعودية، وذلك بهدف توفير خدمات مباشرة تتناسب ومتطلبات مسافريها من المملكة.

ويتخذ مركز اتصال "فلاي دبي" من العاصمة الرياض مقراً له، حيث يقدم للمواطنين والمقيمين خدمات متنوعة تشمل حجز الرحلات وتعديلها، وتسديد الرسوم المتوجبة والإجابة عن جميع استفسارات العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.

وتعد السعودية أكبر أسواق "فلاي دبي" من حيث عدد الوجهات التي تسير رحلات إليها والذي يبلغ 13 وجهة.

وفي هذا السياق، قال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فلاي دبي: "تعد السعودية واحدة من أهم الأسواق لفلاي دبي، ونتطلع من خلال مركز الاتصال الجديد لخدمة عملائنا وتوفير وسيلة دعم محلية تستجيب لمتطلباتهم وتوقعاتهم منا. ونود أن نخص بالشكر السلطات السعودية على جهودها ودعمها المستمر لقطاع السياحة السعودي وتحفيز حركة النقل الجوي في منطقة الخليج العربي".

وبدأت "فلاي دبي" عملياتها في السعودية في العام 2010، حيث أطلقت أولى رحلاتها المباشرة بين أبها ودبي. واليوم، تسيير "فلاي دبي" رحلات إلى كل من الدمام، والقصيم، وجيزان، وحائل، والهفوف، وجدة، والجوف، والمدينة، والرياض، وتبوك، والطائف، وينبع.