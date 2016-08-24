مساعٍ لعودة الطيران والسياح الروس إلى مصر

أعلن وزير الطيران المدني المصري، شريف فتحي، أن مصر وروسيا اتفقتا على خريطة طريق لعودة الطيران والسياحة الروسية إلى مصر.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، أن خريطة الطريق تتضمن وصول وفود لتفقد المنتجعات السياحية والفنادق، وعرض آخر ما توصلت إليه لجان التحقيق والتطويرات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في المطارات.

وأضاف أن الوزارة تنتظر وصول وفد روسي في 29 الجاري، سيحدد عودة حركة السياحة والطيران الروسية، وفقاً لما ورد في جريدة "الحياة".

وتابع "سيتفقّد الوفد الروسي إجراءات الأمن في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، كما ننتظر قبل نهاية العام الحالي وفداً كبيراً من المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)".

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر الشهر الماضي، إحصاءً أظهر أن عدد السياح في مصر تراجع 51.7% في مايو الماضي، ما يعزى أساساً إلى تراجع السياحة الروسية.

من جهته، قال رئيس "الشركة القابضة"، صفوت مسلم، إن خسائر شركة مصر للطيران وصلت إلى 14 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن خطط الشركات التابعة للقابضة لمصر للطيران تهدف خلال العام المالي الحالي إلى الوصول إلى هامش ربح ضعيف.

يذكر أن روسيا كانت علّقت رحلاتها الجوية إلى مصر على خلفية تحطم طائرة ركاب روسية وسط سيناء في أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وعددهم 224.

وقدمت موسكو لمصر توصيات تشمل ملاحظات واقتراحات لتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بسلامة الطيران، مؤكدة أن عودة الطيران بين البلدين تعتمد على سرعة الجانب المصري في الوفاء بمتطلبات أمن المطارات المقدمة.

هذا وتتسلم "مصر للطيران" أولى طائراتها الجديدة من طراز "بوينغ" منتصف ديسمبر المقبل، في صفقة تضم 9 طائرات.