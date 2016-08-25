7 % نموا في عدد زوار رأس الخيمة خلال 7 شهور

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، المسؤولة عن تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة والإشراف على عمليات الترويج السياحي الداخلي والخارجي، عن ارتفاع عدد زوار الإمارة في الفترة الممتدة بين شهري يناير ويوليو 2016 بنسبة 7 %، مقارنةً مع ذات الفترة من العام 2015.

وشهد الإشغال الفندقي في فنادق رأس الخيمة خلال شهر يوليو في 2016 نمواً بنسبة 36.7%، بالمقارنة مع الأرقام المسجلة في شهر يوليو من العام المنصرم مما يؤكد ارتفاع الطلب السياحي على الإمارة، بحسب صحيفة "الخليج".

ووفقاً للأرقام الصادرة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، صاحب ارتفاع أعداد زوار الإمارة ازدياد في مدة إقامتهم خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام. كما ارتفع عدد الإقامات الفندقية الإجمالي بنسبة 15.2%، على أساس سنوي، فيما ارتفعت مدة الإقامة في فنادق رأس الخيمة بنسبة 7.7%.