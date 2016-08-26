"طيران الإمارات" نقلت 226 مليون مسافر على "بوينغ 777"

بمناسبة مرور 20 عاماً على تسلم "طيران الإمارات" أولى طائراتها من طراز "بوينغ 777"، أشارت الناقلة الإماراتية عبر حسابها في "فيسبوك" إلى أنها نقلت عبر هذه الطائرات أكثر من 226 مليون مسافر على مدار عقدين من الزمن.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل في العالم لطائرات "بوينغ 777"، وهي تمتلك جميع طرازات هذه الطائرة، بما فيها الطراز المخصص للشحن الجوي. ويبلغ أسطول الناقلة من طائرات بوينغ 159 طائرة، أي أكثر من 11% من إجمالي الأسطول العالمي لطائرات "بوينغ 777" حول العالم.

وتشير بيانات طيران الإمارات إلى أن إجمالي طلبيات الناقلة يزيد عن 280 طائرة وهي تتسلم ما معدله طائرتان شهرياً، وفقاً لما نقلته "البيان".

وكانت "طيران الإمارات" قد تقدمت بطلبها الأول على طائرة "بوينغ 777" في العام 1992، وبدأت بوينغ بتسليم الطائرات في يونيو 1996، واستمرت طلبات الشركة بالنمو على مر السنوات اللاحقة، لتسجل رقماً قياسياً على طائرات 777-300 إي آر في معرض دبي للطيران 2011 بلغت 50 طائرة، وأتبعتها بطلبية قياسية أخرى خلال معرض دبي للطيران 2013 تمثلت في 150 طائرة من طراز 777 إكس.

وتعد طائرات "بوينغ 777" أنجح طائرات الرحلات الطويلة على الإطلاق بفضل كفاءتها العالية في استهلاك الوقود، وتنافسيتها في سوق الوجهات البعيدة، وقد أدخلت عليها العديد من التحسينات التي حافظت على سمعتها العالمية.