قطر تفرض ضريبة مغادرة على المسافرين عبر المطار

أفاد تعميم لوكلاء السفر أن حكومة قطر ستفرض ضريبة مطار على المسافرين بدءاً من يوم الثلاثاء مع بحث الدولة الخليجية عن مصادر جديدة للدخل وسط تراجع أسعار النفط.

وأخطرت الخطوط الجوية القطرية وكلاء السفر المحليين في تعميم، أن كل مسافر يغادر قطر من مطار حمد الدولي في الدوحة بمن فيهم مسافرو رحلات الطيران العارض، سيدفع 35 ريالا، أي نحو 9.61 دولار نظير استخدام مرافق المطار، بسحب ما ورد في "رويترز".

وبحسب التعميم، فإن الرسم سيفرض على التذاكر الصادرة بعد 30 أغسطس ولأي رحلة بدءا من أول ديسمبر وصاعداً.

تأتي هذه الخطوة في وقت ترتفع أسعار الفائدة في الخليج مع ضغط أسعار النفط المتراجعة على ماليات الحكومات، لذا تبحث قطر عن سبل إلى جانب الاقتراض لتمويل مشاريعها، بما في ذلك رفع أسعار البنزين المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي بلغ نحو 1.33 مليون مسافر في يونيو الماضي.

وتتوقع قطر عجزا قدره 46.5 مليار ريال ما يعادل 12.8 مليار دولار في 2016، سيكون الأول لها في 15 عاما، على أن تسجل عجزا لثلاث سنوات على الأقل مع تأثر الإيرادات بتدني أسعار الغاز الطبيعي والنفط في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.