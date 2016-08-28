50 إماراتية يقدن طائرات الاتحاد للطيران

أعلنت شركة الاتحاد للطيران أن أكثر من نصف موظفيها من المواطنين الإماراتيين هم من النساء، بما في ذلك 50 إماراتية تخصصن في قيادة الطائرات، بحسب صحيفة "البيان".

وأكدت الشركة باحتفالية يوم المرأة الإماراتية أن عدد المواطنات الإماراتيات بين موظفيها يبلغ نحو 1,661 موظفة، من إجمالي 3,200 موظفة وموظف، أي ما يعادل 51% شاملاً موظفات مركز الاتصال في العين الحائز على الجوائز والبالغ عددهن 137 موظفةً.

وتعتبر عائشة المنصوري، أحد أبرز النماذج النسائية الإماراتية الرائدة في مجال الطيران، ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى العالمي، خاصة أنها تتولى قيادة أضخم طائرة ركاب في العالم.

وتحدثت المنصوري في لقاء جمعها مع الإعلاميين خلال الاحتفال عن بدايتها مع عالم الطيران، حيث استذكرت حضورها فعاليات بطولة العين للعروض الجوية 2007.

وقالت "أُغرمت بالطيران منذ لحظة حضوري فعاليات بطولة العين للعروض الجوية 2007، وفي العام التالي التحقت بالعمل لدى الاتحاد للطيران كطيار متدرب، ومن ثم باشرت عملي كمساعد طيار ثانٍ على الطائرة طراز ايرباص A320 بعد اجتيازي مرحلة التأهيل واليوم أتولى وظيفة مساعد طيار أول على متن الطائرة طراز A380 وأتمنى أن أصبح كابتن طيار لكي يتسنى لي تدريب طيارين آخرين".