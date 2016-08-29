حركة السياحة بمصر تواصل التراجع وتفقد 42% في يوليو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 41.9% خلال شهر يوليو 2016.

وأضاف أن عدد السائحين الوافدين من دول العالم كافة بلغ 529.2 ألف سائح خلال شهر يوليو 2016، مقابل 911.6 ألف سائح خلال شهر يوليو 2015.

وأوضح الجهاز أن أهم الدول التي أثرت في نسبة الانخفاض هي روسيا الاتحادية بنسبة 60%، تليها المملكة المتحدة بنسبة 17.5%، وألمانيا بنسبة 10.4%، وبولندا بنسبة 3.8%.

وفشلت جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة المصرية في إنقاذ القطاع السياحي من الخسائر الحادة التي تطارده منذ ثورة يناير 2011، كما لم تنجح الحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الشباب في إنعاش حركة السياحة أو تعويض خسائر أصحاب الفنادق في المناطق والمدن السياحية.

وكانت طائرة روسية قد سقطت في نهاية أكتوبر الماضي بمنطقة شبه جزيرة سيناء، ولقي جميع من كانوا في الطائرة الروسية من طراز إيرباص إيه 321 وعددهم 224 شخصاً حتفهم، وعلقت بعض الدول ومنها روسيا وبريطانيا رحلاتها لمصر.

وقال الجهاز إن منطقة الشرق الأوسط سجلت أكثر المناطق إيفاداً للسائحين خلال شهر يوليو 2016 بنسبة 37.3%، وكانت السعودية أكثر الدول إيفاداً بنسبة 40.5% من إجمالي السائحين الوافدين.

وأوضح أن منطقة أوروبا الغربية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 31.1%، وكانت ألمانيا أكثر الدول إيفاداً بنسبة 26.2% من إجمالي السائحين الوافدين من أوروبا الغربية.

وبين تقرير الإحصاء أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية بلغ 233.5 ألف سائح خلال شهر يوليو 2016، مقابل 182.2 ألف سائح خلال شهر يوليو 2015، بزيادة 28.1%.

وتابع: "بلغ عدد السائحين المغادرين 452.8 ألف سائح خلال شهر يوليو 2016، مقابل 815.5 ألف سائح خلال شهر يوليو 2015، بانخفاض 44.5%، نتيجة انخفاض أعداد السائحين الوافدين".

الجدير بالذكر أن عدد السائحين الوافدين من دول العالم كافة إلى مصر تراجع بنسبة 59.9% خلال شهر يونيو 2016 إلى 328.6 ألف سائح. كما سقطت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من باريس إلى القاهرة وعلى متنها 66 شخصاً، بينهم طاقم من عشرة أفراد، في البحر المتوسط في 19 مايو 2016، ولقي جميع الركاب مصرعهم في الحال.