"أرماني" يرفع الستار عن ليالي "الأوبرا" الساحرة في دبي

يستعد فندق "أرماني دبي" برج خليفة لافتتاح قاعة "دبي أوبرا" مع عرض رباعي من باقات الغرف الحصرية داخل الأوبرا خلال "ليالي الأوبرا" فقط حتى 23 ديسمبر 2016، والمصممة خصيصاً لاستكمال هذه الوجهة الترفيهية الأحدث في المدينة.

ويقدم فرع أرماني قاعة "دبي أوبرا" العديد من المزايا للمقيمين لليلة واحدة، حيث تضم الباقة الاستمتاع بعشاء لشخصين في مطعم "أرماني/ديلي" عبر باقتنا البرونزية، أو في مطعم "أرماني/ريستورانته" عبر خيار باقتها الفضية. ومع ترقية إقامتك لمدة ليلتين إلى الباقة الذهبية ستحصل على جلسة استرخاء في نادينا الصحي الخاص، قبل عرض الأوبرا أو بعده، وعشاء في مطعم "أرماني/ديلي". وبإمكانك أن تخطف الأضواء إليك مع عرضنا البلاتيني، والذي يشتمل على زهور حسب الطلب من "أرماني/فيوري"، وشوكولا "دولتشي" المصنوعة يدوياً، وجلستي معالجة في النادي الصحي.



