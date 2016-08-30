إكسبو الشارقة يستقطب 320 ألف زائر في النصف الأول

استضاف مركز إكسبو الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2016، مجموعة معارض ومؤتمرات جذبت نحو 320 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لما ورد في صحيفة "الاتحاد".



وقال الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة سيف محمد المدفع إن هذه الأرقام والمؤشرات تشير إلى تحسن صناعة المعارض في إمارة الشارقة، ومساهمتها الفعالة في الترويج للصناعات المحلية، مشيراً إلى أن مركز إكسبو الشارقة يؤكد عاماً بعد عام على مكانته كوجهة مميزة للعارضين من داخل الدولة وخارجها لتسويق منتجاتهم في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح المدفع أن المعارض التي استضافها المركز تتسم بالتنوع والتخصص، وهو ما ساهم في جذب هذا العدد من الزوار خلال النصف الأول من العام، مؤكداً أن المركز لديه الإمكانيات التقنية وساحات العرض والإدارات والأقسام المتخصصة في التنظيم والتسويق والترويج لتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار المدفع إلى أن إمارة الشارقة تتمتع بموقع استراتيجي مهم يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق المجاورة، ويعزز ذلك الموانئ الحديثة والمتطورة من خلال اطلالتها على الخليج العربي، إضافة إلى مطار الشارقة.