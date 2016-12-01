تخفيضات اليوم الوطني تقدم خصومات حتى 90%

تزامناً مع احتفالات دبي باليوم الوطني الـ45 على قيام الاتحاد، وما تتضمنه من فعاليات وحفلات فنية وعروض فلكلورية، سيكون المتسوقون على موعد مع تجربة جديدة ضمن مبادرة تنظم لأول مرة في دبي، وهي تخفيضات اليوم الوطني الكبرى التي تشارك بها مجموعة من العلامات التجارية، تقدم خصومات تتراوح بين 30 و90%، وذلك بدءاً من اليوم ولمدة ثلاثة أيام حتى السبت المقبل، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتعد تخفيضات اليوم الوطني الكبرى من المبادرات التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أخيراً بهذه المناسبة الوطنية.

خطة استراتيجية

وقال مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سعيد محمد معصم الفلاسي: "إن هذه المبادرة فريدة من نوعها، ويأتي إطلاق مبادرة تخفيضات اليوم الوطني الكبرى ضمن خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بقطاع التجزئة من خلال تقديم عروض ترويجية في المناسبات والعطلات الرسمية التي تستقطب المزيد من السياح والزوار إلى دبي، وهو ما يساهم في تنشيط الأسواق والمبيعات بما يعود عليها بالفائدة".

ويمكن اختبار تجارب التسوق في العديد من مراكز التسوق في دبي، وكذلك في المحلات التجارية المنتشرة في أماكن متفرقة، حيث إن هذه العروض الترويجية تتيح لكل المحلات التجارية المشاركة فيها.

وهناك إقبال كبير منها لتقديم تخفيضات، ولاسيما أنها تتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، ومشاركة منها في تعزيز الأجواء الاحتفالية التي يعيشها المواطنون والمقيمون وحتى السياح والزوار الذين يزورون دبي.