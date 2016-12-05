في مطارات دبي.. "واي فاي" عالي السرعة مجاناً للمسافرين

أعلنت "مطارات دبي" ترقية خدمة "واي فاي" وإتاحتها مجاناً للمسافرين عبر مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال. وبات باستطاعة المسافرين الاستفادة من هذه الخدمة المحسّنة، بعد عملية التطوير التي تم إجراؤها على خدمة الإنترنت اللاسلكي وجعلها غير محدودة وأكثر سرعة.

وبحسب صحيفة "البيان"، يأتي إطلاق الخدمة الجديدة نتاجاً لعملية بحث شاملة لجهة توقعات المسافرين، وتعزيزاً للبنية التحتية لشبكة "واي فاي".

ولا يحتاج الوصول إلى الاتصال بالإنترنت اللاسلكي "واي فاي" غير المحدود سوى نقرة واحدة، وذلك بفضل التبسيط الشديد الذي طال صفحة الويب المقصودة، فيما توفر الخدمة سرعات ترسي معايير جديدة على مستوى مطارات العالم.

وتوفر مؤسسة "مطارات دبي" حالياً ما يزيد عن 6000 نقطة وصول جديدة لخدمة "الواي فاي"، وذلك بهدف ترقية كامل البنية التحتية لشبكة الإنترنت اللاسلكي في كلا المطارين، وضمان سرعة وموثوقية الخدمة الجديدة، إضافة إلى تعزيز روابط الإنترنت، بهدف توفير سعة عرض النطاق الترددي المطلوبة، والتي تكفي لتشغيل مدينة صغيرة. كما تم تطوير تطبيقات ويب جديدة في كل مرافق ومباني الكونكورس في المطارين، بهدف تحسين إتاحة المعلومات للمسافرين.