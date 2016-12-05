هل تستوعب السياحة العربية استثمارات بـ323 مليار دولار؟

قال رئيس منظمة السياحة العربية، د. بندر آل فهيد، إن إنفاق الدول العربية على السياحة العلاجية في الخارج يبلغ 27 مليار دولار سنوياً، موضحا أن أهمية قطاع السياحة العلاجية للاقتصاد الاقليمي والعالمي تتزايد بشكل كبير.

واستعرض آل فهيد بكلمة له اليوم أمام "قمة العرب للطيران" المنعقدة بمنطقة البحر الميت غرب العاصمة الأردنية عمان، مؤشرات اقتصادية للقطاع السياحي، أبزرها أن "قطاع السياحة والسفر يساهم بتوفير 108 ملايين وظيفة على مستوى العالم حتى العام 2015".

وأوضح أن القطاع السياحي، يساهم بتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 277 مليون وظيفة عالميا، في قطاعات تعتمد بشكل أساسي على السياحة والطيران.

كما يساهم القطاع السياحي "بتوظيف 10 ملايين شخص بالمنطقة العربية، بما يشكل 12% من إجمالي الوظائف بالدول العربية".

وتوقع رئيس منظمة السياحة العربية وصول "حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بالدول العربية إلى 323 مليار دولار بحلول عام 2020" موضحاً أن هذه الأرقام تشير إلى أهمية قطاع السياحة وبالتالي قطاع الطيران اللذين يشكلان أهمية كبرى لأي اقتصاد بالعالم.

وأشار آل فهيد إلى "نقل 196 مليون راكب عام 2015 عبر الرحلات الجوية من خلال شركات طيران مسجلة في بلدان عربية".

واعتبر أن هذه الأرقام تؤكد النمو الكبير الذي يشهده قطاع الطيران ومساهمته المتنامية في جعل المنطقة العربية بموقع متميز على خارطة الاقتصاد العالمي.

وعلى الصعيد العالمي، نقل قطاع الطيران ما يقرب من 3.1 مليار راكب، وفقا لإحصاءات العام 2015، كما يوفر قطاع الطيران بمفرده نحو 63 مليون وظيفة.

كما يساهم قطاع الطيران بنحو 3.5% من الناتج الإجمالي العالمي، أي ما يقارب نحو 2.7 تريليون دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر.