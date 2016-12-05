"قمة العرب للطيران" تناقش فرص الاستثمار بالقطاع السياحي

انطلقت اليوم فعاليات "قمة العرب للطيران"، الحدث الأبرز في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث التوجهات والرؤى والفرص المتاحة لدفع النمو وتعزيز التطور المستمر لقطاعي الطيران والسياحة في المنطقة.

وجمعت القمة، التي أقيمت في منطقة البحر الميت بالأردن تحت رعاية لينا عناب، وزيرة السياحة والآثار الأردنية، كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعي الطيران والسياحة لمناقشة موضوع "تواصل الثقافات وتحفيز الاقتصادات" الذي تتناوله الفعالية في دورتها هذا العام.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العربية وقمة العرب للطيران، وذلك في خطوة تعكس الالتزام نحو تعزيز التعاون بين الجانبين.

واستهلت فعاليات القمة بكلمة افتتاحية ألقاها السيد عادل العلي، رئيس قمة العرب للطيران، أشار خلالها إلى العلاقة الوثيقة والمهمة بين قطاعي الطيران والسياحة، كما حثّ على اتباع نهج تعاوني شامل لتحقيق المزيد من النمو والزخم في قطاع السفر في المنطقة.

وأكدت عناب على أنه لا يمكن النظر إلى أحد القطاعين بمنأى عن الآخر، فيما سلطت الضوء على أهمية تعزيز البنية التحتية للمطارات وتيسير إجراءات إصدار تأشيرات الدخول، إلى جانب ضرورة بحث الضرائب والرسوم وغيرها من القضايا الأخرى التي يجب أن تُمنح الأولوية من قِبل الحكومات والتعامل معها بمشاركة جميع الأطراف المعنية، لاسيما أن قطاعي الطيران والسياحة يشهدان نمواً ملحوظاً يفوق معدله في القطاعات الأخرى الرافدة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس منظمة السياحة العربية، أن السياحة جزء لا يتجزأ من الطيران، مؤكداً على أن القطاعين يكملان بعضهما. وقال إن المنظمة تتبنى رؤية قائمة على دعم نمو هذين القطاعين الحيويين خلال الأعوام القادمة، حيث إن قطاع السياحة يشكل 12% من إجمالي فرص العمل المتاحة في العالم العربي مع إمكانية ارتفاع هذه النسبة في المستقبل.

وعقب الكلمة الافتتاحية للقمة، نظمت قناة "سي إن بي سي عربية" جلسة نقاشية تحت عنوان "لماذا يُعد قطاع الطيران والسياحة العربي محوراً رئيسياً في دفع الاقتصاد وتعزيز الثقافة؟"، بإدارة أُسيد خريسات المحلل والمراسل المالي في القناة، وشارك فيها السيد عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام لمنظمة الاتحاد العربي للنقل الجوي.

ومن ضمن أبرز فعاليات القمة التي أدارها السيد ريتشارد دين، مقدم برنامج "بيزنس بريكفاست" على محطة "دبي آي" الإذاعية التي تبث على تردد 103.8 إف إم، إطلاق ورشة عمل "المهندس الصغير"، وهي مبادرة حائزة على عدد من الجوائز تهدف إلى تدريب العقول الواعدة وتعزيز الفهم والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال عدد من البرامج التفاعلية المتخصصة.

وستتضمن القمة عدة جلسات نقاشية ستلقي الضوء على قطاع السياحة في الأردن والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير قطاعي الطيران والسياحة ومستقبل وجهات السفر والمسافرين.

يُذكر أن "قمة العرب للطيران" توصف بأنها "المنصة الناطقة بقضايا القطاع"، التي يتم تنظيمها سنوياً لتسليط الضوء على التوجهات والرؤى الواسعة والفرص المتاحة لدفع عجلة النمو والتطور في قطاع الطيران والسياحة في العالم العربي. ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة إعداد تقرير شامل حول النتائج الرئيسية للقمة يُقّدم لاحقاً إلى الجهات التنظيمية وصناع القرار من القطاعين العام والخاص لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة.