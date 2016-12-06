فنادق تركية تخفض العمالة وسط معدلات إشغال متدنية

قال تقرير اقتصادي إن الفنادق التركية خفضت العمالة نحو 40% في حين أغلق بعضها خلال فصل الشتاء، وتكافح أخرى لسداد الديون بعد عام صعب هبطت فيه معدلات الإشغال لأدنى المستويات في أوروبا.

وتضرر قطاع السياحة الذي يضيف في الأحوال العادية نحو 30 مليار دولار سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي لتركيا جراء سلسلة من التفجيرات، التي وقعت هذا العام من بينها هجوم تعرض له مطار اسطنبول الرئيسي ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز.

وتركيا من أكثر الدول التي يزورها السياح ومن بينهم العرب والروس والأوروبيون وشهدت هبوطا في متوسط إشغال الفنادق إلى 50.4% في الأشهر العشرة الأولى من 2016 بحسب اتحاد الفنادق هناك.

وقال تيمور بايندير، رئيس اتحاد الفنادق، في بيان إن إيرادات الغرف تراجعت 42% على مدى الفترة نفسها مسجلة أيضا أكبر هبوط في أوروبا بينما شهدت بعض الفنادق معدلات إشغال عند 30% فقط وهو ما يعني أنها كانت تعمل بخسارة.

وتابع "باع بعض ملاك الفنادق شققهم لتلبية احتياجاتهم وسرح القطاع 40% من عمالته."

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن عدد الزائرين الأجانب لتركيا انخفض نحو الربع في أكتوبر تشرين الأول. وهذا أقل هبوط في سبعة أشهر مع تحسن عدد السياح القادمين من روسيا بعدما استعادت أنقرة علاقاتها مع موسكو.