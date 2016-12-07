23 مليار دولار إيرادات الضيافة في السعودية بـ 2020

توقع تقرير لـ"البين كابيتال" أن يشهد قطاع الضيافة في الإمارات نمواً ملحوظاً نظراً للتدفق الكبير المتوقع للسياح لمعرض "إكسبو" الدولي 2020 الذي تستضيفه دبي.

كما توقع أن تشهد السعودية دفعة كبيرة، لاسيما مع الأعمال التوسعية التي يجري تنفيذها في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكر التقرير أنه بحلول 2020، ستبلغ إيرادات قطاع الضيافة في الإمارات حوالي 9.8 مليار دولار بنمو سنوي يصل إلى 10.8%، وفي السعودية ستصل الإيرادات إلى 23 مليار دولار، بإجمالي يبلغ 32.8 مليار دولار لكلا البلدين، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وشهدت دبي أمس انطلاق النسخة التاسعة من القمة الإماراتية السعودية للفندقة والضيافة والتي تستمر على مدار يومين في دبي.

واستقطبت أعمال القمة 235 من صناع القرار والخبراء من دولة الإمارات والسعودية، إضافة إلى قائمة واسعة من الموردين من مختلف أنحاء العالم.